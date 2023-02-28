العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية في قرية ببني سويف

عثر أهالي قرية «ملوكة»، التابعة لمركز ببا جنوب محافظة بني سويف، صباح اليوم الثلاثاء، على جثة لفتاة بها آثار حروق بالنيران ومجهولة الهوية حتى الآن، وجرى إبلاغ الجهات الأمنية واتخاذ الإجراءات القانونية، ونقل الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

العثور على جثة فتاة في قرية «ملوكة» ببني سويف

وتلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بالعثور على جثة بها آثار حروق، لفتاة مجهولة الهوية بالقرب من الزراعات بقرية ملوكة دائرة مركز ببا، ويوجود علامات شبهه جنائية، الذي وجه باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

إيداع الجثة مشرحة مستشفى ببا المركزي

ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بني سويف تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع جثة فتاة مجهولة الهوية تبلغ من العمر حوالي 15 عامًا، إلى مشرحة مستشفى ببا المركزي تحت تصرف جهات التحقيق.

فريق بحثي لكشف ملابسات الحادث

وشكل اللواء منصور الدغيدي مدير مباحث المديرية، فريق بحثي بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة ببا، يضم ضباط مباحث المركز، لكشف هوية المتوفية، وظروف الوفاة وكشف اسباب الحادث وملابساته.

وبدأ رجال المباحث في تكثيف التحريات للوصول إلى هوية المتوفية وكشف ملابسات الواقعة وظروفها، وجرى إخطار جهات التحقيق لمباشرة عملها.