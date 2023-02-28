«تعليم الكبار»: دمج التكنولوجيا بالعملية التعليمية ضرورة لا مفر منها

قال الدكتور محمد ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، إنّ دمج التكنولوجيا في ملف التعليم سواء التعليم النظامي أو غير النظامي أصبح ضرورة ولا مفر منها: «التكنولوجيا حينما تدخل إلى التعليم تكسبه المتعة والموضوعية التي تعني النزاهة والتبرؤ من الهوى والبعد عن العاطفة».

الذكاء الصناعي أحد مخرجات التكنولوجيا الحديثة

وأضاف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وجومانا ماهر: «الذكاء الصناعي هو أحد مخرجات التكنولوجيا الحديثة وسيحدث ثورة في التعليم كما أحدث ثورة في الصحة والتجارة ومجالات الحياة المختلفة، ونحتاج إلى أن يسبق العلمُ الواقعَ بخطوات، وبالتالي فإن دمج الذكاء الاصطناعي في تعليم الكبار من باب التوعية وهو أمر مهم للغاية، وذلك في كل مجالات الحياة».

يجب على توعية الدارسين الكبار بمفهوم الذكاء الاصطناعي

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار أنه يجب توعية الدارسين الكبار بمفهوم الذكاء الاصطناعي، وهذا الأمر صعب لكنه ليس مستحيلا، وبخاصة أن التكنولوجيا أصبحت تحاكي المعلم، والدولة بذلت جهودا جبارة وستستمر في ذلك، والمدارس الافتراضية على موقع الوزارة تقدم وجبة علمية دسمة لكل طلابنا في كل المراحل التعليمية، بشرح مبسط وجميل من خيرة شباب مصر من المعلمين.