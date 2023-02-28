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تحرير 2725 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة

كتب:

مريم جاد
12:02 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

ضبطت الإدارة العامة للمرور، عددا من المخالفات المرورية المتنوعة على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 2725 مخالفة لعدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال 24 ساعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مخالفة مرورية

واستمرت حملات الإدارة العامة للمرور على الطرق والمحاور الرئيسية، وحررت 563 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وجرى رفع 60 سيارة ودراجة نارية متروكة بالشوارع.

العقوبة القانونية

ووفقًا لقانون المرور، فإنّ العقوبة القانونية لعدم تركيب الملصق الإلكتروني تتضمن «سحب الترخيص لمدة تبدأ من شهر وتصل إلى 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 300 جنيه وتصل إلى 1500 جنيه، كما يعاقب صاحب المخالفة بالحبس مدة تصل إلى 6 أشهر، وتطبيق إحدى عقوبتي الحبس أو الغرامة»

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بقلم مريم جاد