انطلاق مبادرة الفحص الطبي للمقبلين على الزواج بالسويس.. اعرف الأماكن

أعلن الدكتور إسماعيل الحفناوي، وكيل وزارة الصحة والسكان، انطلاق مبادرة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، لخدمات الفحص الطبي للمقبلين على الزواج للمصريين وغير المصريين المقيمين في محافظة السويس، اليوم.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالسويس، في بيان صحفي، أنّ مبادرة رئيس الجمهورية للفحص الطبي للمقبلين على الزواج، تقدم خدماتها للجماهير تحت رعاية الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، مشيرًا إلى أنّ عمل المبادرة يتضمن، فحوصات ما قبل الزواج بشكل آمن، بهدف الحماية من مضاعفات الأمراض، إضافة إلى عقد جلسة للمشورة التي تتسم بالخصوصية التامة.

5 مراكز طبية

وتابع وكيل وزارة الصحة في محافظة السويس، بأن مبادرة رئيس الجمهورية والفحص الطبي للمقبلين على الزواج، يتم عقد وإجراء أعمال المبادرة بعدد في مراكز الرعاية الأولية في محافظة السويس من الساعة 9 صباحًا حتى 2 ظهرًا، موضحًا أنّ هذه الأماكن هي مركز طب أسرة الإيمان، مركز طب أسرة الأربعين، مركز طب أسرة الصباح، مركز طب أسرة التوفيق، مركز طب أسرة الشروق.

وأعلن مديرية الصحة أنّ من يريد الاستفسار عن أي تفاصيل عليه الاتصال على الخط الساخن: 15335 أو زيارة الموقع الإلكتروني www.100millionseha.eg.