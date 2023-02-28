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خبير اقتصادي: مشروع «السلحفاة أحميم» للغاز المسال مهم جدا لموريتانيا

كتب:

هانى حسن
12:34 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
تورد الغاز إلى أوروبا

تورد الغاز إلى أوروبا

قال الدكتور عبدالله أواه، أستاذ الاقتصاد بجامعة نواكشوط، إن مشروع «السلحفاة أحميم»، للغاز المسال مهم جدا بالنسبة لموريتانيا، لأن عائداته ستكون بمليارات الدولارات، ومن المتوقع أن تكون المرحلة الأولى بملياري دولار، والمرحلة الثانية التي بدأت الآن نتوقع منها ما يناهز 8 مليارات دولار، وهو ما يعد مصدرا ماليا مهما للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية بشاشة «القاهرة الإخبارية»: «نتوقع أن يكون الانعكاس مهما على القطاع الاجتماعي من تعليم وصحة وبنية تحتية، وتم إنجاز نحو 90% من الأعمال ومن المفترض أن يبدأ الامداد الكامل في الربع الأخير من عام 2023 حسب آخر توقعات».

موريتانيا مرشحة أن تورد الغاز إلى أوروبا

وتابع: «الأزمة الروسية الأوكرانية نتج عنها حاجة أوروبا للغاز بعيدا عن الغاز الروسي، ولذلك فهي بحاجة ماسة إلى الغاز ولهذا فإن موريتانيا مرشحة أن تورد الغاز إلى أوروبا خصوصا وأن أوروبا قريبة جدا من موريتانيا جغرافيا، كما أن موريتانيا ستبيع الغاز لمن يريد وأوروبا في المقام الأول».

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بقلم هانى حسن