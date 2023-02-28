سقوط نشالة في الجمالية.. حاولت سرقة مواطن داخل الأتوبيس فانكشف أمرها

كانت تتحرك بخفاء ومكر بين المواطنين دون أن يشك أحد بها، وهو ما جعلها قادرة على سرقة ضحاياها باحترافية عالية، ولكن لم تسر على نفس النهج لمدة طويلة، فقد وقعت هي الفريسة في يد أحد الأشخاص حاولت سرقته فسلمها إلى الأجهزة الأمنية.

خفة يديها سبب القبض عليها

بدائرة قسم شرطة الجمالية استقلت سيدة ثلاثينية أتوبيس النقل العام، وإذا بحركة خفيفة من يديها تمدها في جيب أحدهم للحصول على غنيمتها، ولكن شعر بها فأمسك بيديها مستغيثًا بالركاب الذين أمسكوا بالمتهمة واقتادوها إلى قسم الشرطة، واتهمها الضحية بمحاولة سرقته.

تحريات الأجهزة الأمنية تكشف طريقة السرقة

بدأت الأجهزة الأمنية بالتحريات وبسؤال شهود العيان والضحية واتفقوا على رؤية المتهمة تسرق حافظة نقود أحد الاشخاص «الضحية» عن طريق استخدام أسلوب «النشل» وعند سؤال المتهمة أقرت بارتكاب عدة وقائع بنفس الأسلوب وتم عرضها على جهات التحقيق التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق، ووجهت إليها تهمة السرقة، وطالبت بسرعة إجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل الواقعة

تعود كواليس السرقة لقيام إحدى السيدات «لها معلومات جنائية» بسرقة أحد الأشخاص بالمواصلات العامة وقيام الضحية بإبلاغ قسم شرطة الجمالية عن الواقعة.

3 وقائع بنفس الأسلوب «النشل»

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة وبحوزتها (مبلغ مالى – حافظة نقود – هاتف محمول) وتعود تلك المتحصلات للضحية، وبمواجهتها أقرت بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب القائم بالواقعة ومزاولتها ذلك التخصص الإجرامي لنشل المواطنين، وحُرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.

العقوبة المنتظرة للمتهمة

أوضح المحامي حسن شومان، الخبير القانوني، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار «شومان» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات تنص على: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».