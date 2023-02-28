حبس عاطلين بتهمة سرقة أسلاك كهربائية في القاهرة 4 أيام على ذمة التحقيق

قررت جهات التحقيق حبس المتهمين بسرقة أسلاك كهربائية بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيق ونسبت إليهم تهمة السرقة وطالبت بسرعة اجراء التحريات بالواقعة.

تفاصيل واقعة سرقة أسلاك كهربائية في القاهرة

تعود تفاصيل البلاغ لوصول إخطارا لقسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة بقيام عاطلين مقيمان بمحافظة بني سويف بسرقة كمية من الأسلاك الكهربائية بقصد بيعها وتحقيق ربح غير مشروع، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات بقصد بيعها، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

أوضح ايمن محفوظ، المحامي أن قانون العقوبات يعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة، وفقا لنص المادة 313 كما يُعاقب كل من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة، وذلك وفقًا لنص المادة 318 من قانون العقوبات.

وأشار لـ«الوطن» إلى أن نص المادة 320 من قانون العقوبات: «يعاقب المتهم بالحبس مع الشغل 3 سنوات، كما يجوز حال العودة تشديد العقوبة ووضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهذه عقوبة تكميلية».