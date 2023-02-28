الأمن العام: ضبط 333 قضية مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم في 24 ساعة

قامت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية بتوجيه حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-

فى مجال ضبط قضايا المخدرات

ضبط (333) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (360) متهم ضُبط خلالها الآتى :

كمية من مخدر الحشيش وزنت (108,271 كيلو جرام).

كمية من مخدر البانجو وزنت (44,670 كيلو جرام).

كمية من مخدرالهيروين وزنت (18,522 كيلو جرام).

كمية من مخدرالإستروكس وزنت (13,550 كيلو جرام

كمية من مخدرالشابو وزنت (3,080 كيلو جرام)

كمية من مخدرالهيدرو وزنت (4,950 كيلو جرام).

كمية من مخدر الآيس وزنت (1,368 كيلو جرام).

كمية من مخدر البودر وزنت (535 جرام).

كمية من مخدر الأفيون وزنت (50 جرام).

عدد (1682) قرص مخدر.

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء

ضبط (181 قطعة سلاح نارى بحوزة 136متهم) .. وذلك على النحو التالى:

(12) بندقية آلية.

(17) بندقية خرطوش.

(8) طبنجات.

(144) فرد محلى.

(207) طلقة مختلفة الأعيرة .

(15) خزينة متنوعة .

ضبط (211) قطعة سلاح أبيض .

فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ (83310) حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى:

(344) حكم جناية.

(26308) حكم حبس جزئى.

(4598) حكم حبس مستأنف.

(40987) حكم غرامة

(11073) مخالفة.

فى مجال ضبط التشكيلات العصابية

ضبط (3) تشكيلات عصابية ضموا (8) متهمين إرتكبوا (15) حادث متنوع .

فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (20) متهم.

فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة : ضبط (226) دراجة نارية مخالفة.

فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط (23537) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال فحص السائقين: فحص (62) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة ، وتبين إيجابية (12) منهم.