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ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

كتب:

محمد بركات
12:25 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية

وزارة الداخلية- أرشيفية

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة- مبلغ مالى – هاتف محمول) ،.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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بقلم محمد بركات