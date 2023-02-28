ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة- مبلغ مالى – هاتف محمول) ،.

وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.