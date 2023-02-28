ضبط كمية من الأقراص المخدرة بحوزة أحد الأشخاص في القاهرة
كتب:
محمد بركات
12:25 م | الثلاثاء 28 فبراير 2023
وزارة الداخلية- أرشيفية
تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم) ، حال تواجده بدائرة القسم ، وبحوزته (كمية من الأقراص المخدرة المتنوعة- مبلغ مالى – هاتف محمول) ،.
وبمواجهته إعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار ، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامى.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.