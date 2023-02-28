فرص تدريبية في مجال السياحة والفنادق.. اعرف الشروط والمميزات

تلقت الإدارة المركزية للتدريب المهني، والإدارة العامة للتشغيل بوزارة القوى العاملة، طلبا من شركة «مانفودز ماكدونالدز»، طلبت فيه توفير متدربين من الشباب من الجنسين، تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الوزارة والشركة في هذا الشأن.

وظائف خالية

وقال أيمن قطامش، رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، إنّ الوزارة أعلنت تلقيها طلبات الراغبين في التدريب لطلبة وخريجي السياحة والفنادق، على مهن «مضيف سياحي، وعضو فريق، ومضيف أول، ومشرف»، على أن تقدم الطلبات بمقر وزارة القوى العاملة بالإدراة العامة للتشغيل، ومكاتب التشغيل التابعة لمديريات القوى العاملة بمحافظات «القاهرة، والجيزة، والقليوبية» لتسجيل بياناتها.

مميزات الوظيفة

وأضاف قطامش، أنّ هناك مميزات سيتم منحها خلال العملية التدريبية التي ستتم بالتنسيق بين الوزارة والشركة، ومنها «منح المتدرب بدل انتقال نقدي عن كل ساعة تدريب بما يعادل 11 جنيها مصريا، وعدد ساعات التدريب المتاحة شهريا هي 208 ساعات تدريب بواقع 8 ساعات يوميا، وزي للتدريب، ووجبة غذائية، ووثيقة تأمين، والإجازات المقررة قانونا، ومنح شهادة معتمدة عن فترة التدريب بعد اجتياز البرنامج التدريبي»، فضلا عن الأولوية في التوظيف الدائم بالشركة بعد انتهاء التدريب، شرط توافر شروط التعيين وتوافر الفرص الوظيفية بالشركة.