روبوتات خدمية بمعرض طلاب هندسة الجامعة الألمانية بالقاهرة

شهد حرم الجامعة الألمانية بالقاهرة افتتاح معرض الروبوتات في نسخته الثالثة لطلاب السنة النهائية بقسم الميكاترونس بكلية هندسة وعلوم المواد بالجامعة، وضم عددا من الروبوتات الخدمية عكف على تصميمها وتنفيذها 46 فريقا طلابيا، ويأتي ذلك تطبيقاً لما درسوه خلال برنامجهم الأكاديمي لمادة الروبوتات بالفصل الدراسي الأول تحت إشراف الدكتور عمر محمود شحاته الأستاذ المساعد بالكلية.

تنفيذ روبوتات خدمية متعددة الوظائف

وأوضح الدكتور عمر أن الطلاب نجحوا في تصميم وتنفيذ روبوتات خدمية متعددة الوظائف منها التي تنجز المهام اليومية الموكلة بها بدقة واحترافية سواء كانت صناعية – زراعية – تنظيمية – صحية – منزلية وأغلبها تحاكي حركات الأنسان فلديها أذرع روبوتية ذات استخدامات مختلفة كمساعدة المرضى على تناول الدواء وطباعة نماذج ثلاثية الأبعاد وإزالة الألغام والروبوت الأفعى يشبه في تكوينه بيولوجيا الثعبان يستطيع الانتقال داخل المساحات الضيقة والمناورة فيها وذات قدرة على تسلق السلالم و جذوع الأشجار، وروبوت آخر لفحص التالف من الثمرات الزراعية.

تصميم وتنفيذ المشاريع الروبوتية

وأضاف أن المعرض شهد مشاركة وتعاون عدد من طلاب مرحلة الماجستير لطلاب السنة النهائية في تصميم وتنفيذ المشاريع الروبوتية، لافتاً بأن هذه المشاركة الثنائية تكسب الطلاب ما يُصطلح على تسميته بالمهارات المرنة soft skills وهي تلك المهارات التي تحدد شكل العلاقات مع الآخرين والنهج المتبع في الحياة والعمل.

وأكد بأن كافة نماذج التصاميم الروبوتية المنفذة تمت داخل معامل القسم المعدة طبقاً لرؤية الجامعة وأهدافها ورسالتها التنموية في تأهيل الطلاب وتزويدهم بأحدث التكنولوجيات التي تساهم في تقدم المجتمع المحلي والعالمي.