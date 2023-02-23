توزيع منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي.. بعد الحذف

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، توزيع منهج المهارات المهنية للصفين الرابع والخامس الابتدائي الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2022/2023، عقب حذف أجزاء من المنهج استجابة لأولياء الأمور، بعد تبكير موعد امتحانات التيرم الثاني.

توزيع منهج المهارات المهنية للصف الخامس الابتدائي

منهج شهر فبراير 2023 «لمدة أسبوعين»

المحور الثالث «الصحة والسلامة للجميع»

- بدائل اللحوم

- الوجبات السريعة والعادات الغذائية غير الصحية.

- المقصف المدرسي.

منهج شهر مارس 2023 «4 أسابيع»

- المحور الثالث «الصحة والسلامة للجميع»

- الشراب الطبيعي والصناعي.

- جوله داخل مصنع شراب الفاكهة.

-اللبن.

- سلامه الطعام وحفظه.

- تفادي المخاطر أثناء العمل.

- الإسعافات الأولية وحالات الطوارئ.

منهج شهر أبريل «4 أسابيع»

-المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.

- تصميم وتنسيق حديقة.

- تصميم العلامات التجارية وطرق عرض السلع فن التطريز.

توزيع منهج المهارات المهنية للصف الرابع والابتدائي

منهج شهر فبراير 2023 «لمدة أسبوعين»

- المحور الثالث «الصحة والسلامة للجميع»

- وجبة غذائية متوازنة

- العناصر الغذائية

- نظام غذائي صحي.

- الطعام غير الصحي.

منهج شهر مارس 2023 «4 أسابيع»

- المحور الثالث «الصحة والسلامة للجميع»

- المحافظة على سلامة الطعام.

- الشراب الطبيعي والشراب الصناعي.

- السلامة في المطبخ.

- إعداد الطعام والشراب الصحي.

- الإسعافات الأولية والسلامة.

- السلامة في المنزل.

- السلامة في استخدام الطلاء.

منهج شهر أبريل «4 أسابيع»

- المحور الرابع الرؤية الفنية للعالم.

- تصميم الحقائق وأنواع النباتات.

- العناية بالأقمشة والملابس.

- تصميم علامات تجارية.

- ميدان التصميم الجيد.

- الإعلان عن منتجات.