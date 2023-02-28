أسعار السكر والأرز في معرض «أهلا رمضان» بجنوب سيناء.. تخفيضات بالجملة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء إن الرئيس السيسي وجه بضرورة استمرار توافر السلع التموينية بالمجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان» المنتشرة على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى أن محافظة جنوب سيناء من المحافظات التي يتوافر بها السكر والأرز والزيت والدقيق بكل منافذ الشركة العامة لتجارة الجملة، بالأسعار الرسمية المعلنة.

جاء ذلك خلال تفقد المحافظ منفذ دلتا للسلع الغذائية التابع للشركة العامة لتجارة الجملة بمنطقة الطور الجديدة، يرافقه اللواء أحمد الإسكندراني السكرتير العام، اللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد، مبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين.

وقال المحافظ في تصريح خاص لـ«الوطن»، أنه كلف رؤساء المدن بمتابعة المنافذ والمعارض لضمان توافر السلع للمواطنين.

توفير سيارات لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة

وقال إن هناك لحوم طازجة بأسعار أقل من السوق، مشيرا إلى أن المحافظة ستقوم شهريا بتوفير سيارات لبيع السلع التموينية واللحوم بأسعار مخفضة.

السكر والأرز 14.5 جنيه

قال سامي عبد القادر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة جنوب سيناء خلال عرضه أن المجمعات الاستهلاكية التابعة للشركة العامة لتجارة الجملة تقدم السلع التموينية بأسعار أقل من السوق وهي ثابتة ويستطيع أن يحصل كل مواطن على كمية محددة لضمان الوصول إلى كل المواطنين.

أوضح عبد القادر أن أسعار السكر والأرز داخل المجمعات 14.5 جنيه للكيلو، وزيت خليط 800 ملي بـ 35 جنيها، كيلو دقيق معبأ 18 جنيها، مكرونة كيلو 24 جنيها.

ضخ 30 طن

أكد اللواء خالد فودة أنه جري الاتفاق على ضخ 30 طن من المواد الغذائية قبل شهر رمضان لسد احتياجات الأسر وسيجري توزيعها داخل المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بكل مدن المحافظة.

وتابع أن الأسر غير القادرة سيجري سد احتياجاتها من السلع واللحوم عن طريق بونات تُوزع عليهم ويمكنهم شراء ما يحتاجونه من أي مكان، بالإضافة إلى توفير كراتين ومساعدات من جهات وجمعيات.