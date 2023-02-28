أماكن فحص المقبلين على الزواج في محافظة دمياط.. اعرف المراكز

أعلن الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط عن انطلاق المبادرة الرئاسية لفحص المقبلين على الزواج تحت شعار 100 مليون صحة من مركز ومدينة دمياط، بعد تجهيز الوحدات الصحية التابعة لمديرية الصحة بدمياط للمشاركة في تقديم الخدمة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج، وإنهاء جميع الاستعدادات لاستقبال المواطنين وأماكن الكشف الطبي لتوقيع الكشوفات على الراغبين من المقبلين الزواج.

أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في دمياط

وترصد «الوطن، أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في محافظة دمياط البالغ عددهم 5 أماكن لتغطي جميع المناطق في دمياط لتكون أقرب للأهالي حسب محل الإقامة للمواطنين للتيسير عليهم لتوقيع الكشوفات الطبية اللازمة.

وتأتي أماكن الكشف الطبي الجديد للمقبلين على الزواج في محافظة دمياط كالتالي:-

- دمياط طب أسرة حي أول.

- مدينة فارسكور طب أسرة فارسكور.

- مدينة الزرقا طب أسرة الزرقا.

- مدينة كفر سعد مركز طب الأسرة بكفر سعد.

- مدينة كفر البطيخ مركز رعاية طفل كفر البطيخ.

تستهدف المقبلين على الزواج

وأوضح وكيل الصحة بدمياط أن المبادرة تستهدف المقبلين على الزواج لإجراء الفحص الطبي، واستخراج الشهادة الصحية، منوهًا إلى ضرورة إجراء التحاليل قبل موعد إتمام الزواج بمدة لا تقل عن 14 يومًا للحصول على نتائج التحاليل، وتشمل المبادرة حزمة من الفحوصات الطبية للمقبلين على الزواج، للتأكد من خلوهم من الأمراض التي تؤثر عليهما في المستقبل أو احتمالية انتقال الأمراض بينهما.

وذكر وكيل وزارة الصحة أنه جرى تدريب الفرق الطبية على أعمال المبادرة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية السكر، ارتفاع ضغط الدم، السمنة، والكشف عن الأمراض المعدية «فيروس بي، فيروس سي، فيروس نقص المناعة البشري»، بالإضافة إلى إجراء تحليل «فصيلة الدم، Rh، وهيموجلوبين»، وفحوصات الأمراض الوراثية مثل مرض البحر الأبيض المتوسط «الثلاثيميا«، وفقر الدم المنجلي، للمقبلين على الزواج.

تلقي العلاج

ولفت وكيل وزارة الصحة أنه في حالة اكتشاف الإصابة بأي أمراض من خلال الفحوصات الطبية بالمبادرة، يتم تطبيق نظام الإحالة وتوجيه الطرفين لتلقي الخدمات الطبية والعلاج اللازم، بما يحد من مضاعفات الإصابة للطرف المصاب وكذلك منع انتقال العدوى للطرف الآخر.

خدمات المشورة والتثقيف الصحي

وتشمل المبادرة تقديم خدمات المشورة والتثقيف الصحي للمقبلين على الزواج، وتتسم بالخصوصية والسرية التامة بين مقدم الخدمة وطالب المشورة، بهدف المساعدة في اتخاذ القرارات الخاصة بصحته وصحة عائلته، وأن خدمات التثقيف الصحي تتضمن أيضًا المشورة الخاصة بالزواج والصحة الإنجابية، ومنها التثقيف فيما يخص تصحيح المفاهيم والمعتقدات الخاطئة، وإمداد الطرفين بمعلومات عن بعض الأمراض المُعدية التي تنتقل جنسيًا في حالة إصابة أحد الطرفين، وتعريفهما بمعلومات عن بعض الأمراض المعدية التي يمكن انتقالها إلى الجنين، فضلاً عن تعريفهما بوسائل تنظيم الأسرة، ووسائل تنظيم الحمل الأول.