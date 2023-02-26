«الصحة» تطالب المواطنين بالحصول على اللقاحات لمواجهة متحورات كورونا

كشفت وزارة الصحة والسكان عن ارتفاع في أعداد إصابات فيروس كورونا مجددا، وذكرت في تقرير تم عرضه على مجلس الوزراء، أنه بمتابعة الوضع الوبائي لمصر، تم اكتشاف ارتفاع طفيف الإصابات مع استقرار معدلات الوفيات، وزيادة الطلب على الحجز داخل المستشفيات.

وقامت وزارة الصحة والسكان، بتوجيه رسالة عاجلة للمواطنين بعد زيادة أعداد إصابات كورونا، بعدم التهاون والالتزام بارتداء لكمامات في الأماكن المغلقة والمزدحمة للحماية من الأمراض المعدية ومنها فيروس كورونا.

الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا

وتابعت وزارة الصحة والسكان: «على المواطنين ضرورة الحصول على لقاح كورونا سواء الجرعة الكاملة الأولى والثانية أو الجرعة التنشيطية والتي تهدف إلى تعزيز الجهاز المناعي للجسم ضد فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة والتى تظهر من توقيت إلى آخر».

لقاحات كورونا فى مصر

وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين بشأن توفير كافة لقاحات كورونا داخل المراكز الثابتة لتلقي لقاح كورونا، مشيرة الى أن الأعراض الجانبية للقاحات لم تتغير تتضمن ارتفاع فى درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات واحساس بالتعب والإرهاق، مشيرة الى أن الأعراض الجانبية تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الى الذهاب الى طبيب.

كما طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة طلب الرعاية الصحية الفورية بشكل مباشر في حال ظهور أي من أعراض فيروس كورونا، والتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105 للرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة من المواطنين بشكل مباشر.