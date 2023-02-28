ما هو الخط الساخن لوزارة الصحة؟.. 24 ساعة لتلقي الاستفسارات والشكاوى

قال الدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة لشؤون الطب الوقائي، إن على المواطنين حال ظهور أي أعراض لفيروس كورونا أو غيره من الأمراض المعدية التي تنتشر خلال الشتاء، التواصل عبر الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان 105، لافتا في تصريحات لعدد من صحفي وزارة الصحة خلال جلسة حوارية، إلى أن الخط الساخن لوزارة الصحة يضم 500 فرد لديهم من الخبرات ما يسمح بالرد على كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة للمواطنين من مختلف المحافظات.

الخط الساخن لوزارة الصحة

وتابع مساعد وزير الصحة لشؤن الطب الوقائي، أن أعراض فيروس كورونا لم تتغير منذ انتشار الجائحة ورغم وجود ارتفاع طفيف في معدلات الإصابات، إلا أن الحالات تشبه نزلات البرد ولا يوجد ارتفاع في معدلات الحجز بالمستشفيات، لافتا الى أن أكثر المتحورات انتشار على مستوى محافظات الجمهورية هو متحور أوميكرون وهو المتحور الذي يتسم بسرعة الانتشار بين المواطنين ولكن أعراضه بسيطة للغاية.

الخط الساخن لوزارة الصحة.. مزود بعاملين مدربين

وأضاف الدكتور عمرو قنديل، أن على المواطنين الحصول على لقاحات كورونا للوقاية من فيروس كورونا والمتحوراته المختلفة التي تظهر من توقيت إلى آخر، مطمئنا المواطنين بشأن كافة اللقاحات والأعراض الجانبية لها التي تتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وحكة بسيطة والشعور بالإرهاق والتعب، موضحا أن هذه الأعراض تزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج إلى طبيب.

كما طالب قنديل المواطنين في حالة الشعور بأي أعراض بالتواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن 105، مشيرا الى أن الأمراض التنفسية والمعدية من المقرر أن تنتهي خلال منتصف شهر مارس المقبل.