سبب ندم يوسف شعبان على عمله بالفن رغم نجاحاته: ترك دراسة الحقوق

تحل الذكرى الثانية لوفاة الفنان الكبير يوسف شعبان، اليوم، حيث وافته المنية في مثل هذا اليوم من عام 2021 بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا داخل أحد مستشفيات القاهرة.

ولم يكن يوسف شعبان سعيداً في أواخر أيامه رغم مشاركته في بطولة مسلسل «ملوك الجدعنة»، الذي عُرض في نفس عام وفاته، إلا أنه كان نادماً على عمله بالفن طيلة سنوات عمره، وذلك وفقاً لما صرح به لـ «الوطن» قبل وفاته.

يوسف شعبان قبل وفاته: نادم على تركي لدراسة الحقوق

وأكد يوسف شعبان أن تركه لدراسة الحقوق يُعتبر من أسوأ القرارات التي اتخذها في حياته، وأرجع ذلك بقوله: «كنت أطمح في الفن لتحقيق نجاحات إضافية، وهو ما لم يتحقق خلال الأعوام الأخيرة، ولذلك أشعر بالندم على عملي في هذا المجال».

وفاة يوسف شعبان بعد صراع مع كورونا

يذكر أن نقابة المهن التمثيلية كانت أعلنت نبأ وفاة الفنان يوسف شعبان يوم 28 فبراير عام 2021 عن عمر يناهز 90 عام، وذلك بعد صراع مع مضاعفات فيروس كورونا.

وشُيعت جنازة الفنان الراحل من مستشفى العجوزة بحضور الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وعدد من أعضاء النقابة وأفراد عائلته، ووارى جثمانه الثرى داخل مقابر عائلته بمنطقة السادس من أكتوبر.