هل هناك مدة محددة لاستمرار صرف دعم تكافل وكرامة؟.. «التضامن» توضح

أكدت وزارة التضامن الاجتماعى، أنّ الدعم النقدي «تكافل وكرامة» يعطي فرصًا كبيرة للمستفيدين؛ ليحصلوا على برامج التمكين الاقتصادي سواء تدريب أو تشغيل أو قروض، مشيرة في تقرير صادر عنها تحت عنوان «العمل كرامة ومستقبل» في إطار برنامج وعى للتنمية المجتمعية، إلى أنّ برنامج تكافل وكرامة يراجع بشكل مستمر أحقية المستفيدين من الدعم النقدي.

وذكرت الوزارة أنه يتم وقف الدعم النقدي إذا ثبت عدم استحقاق الشخص، مشيرة إلى أنّ هناك نحو 5.2 مليون أسرة مستفيدة من البرنامج، مع الالتزام بشروط استمرار الأطفال في التعليم وألا تقل نسبة حضورهم في المدارس عن 80%، كما يشترط لاستمرار الدعم أن تحصل المرأة المستفيدة على خدمات الرعاية الصحية، ومتابعة الحمل، وحصول الأطفال على كل التطعيمات، وعدم زواج الأطفال قبل 18 سنة.

برامج سياسات الحماية الاجتماعية دوليا مرتبطة بمدة من 3 إلى 5 سنوات

وأكد الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، أنّ الدعم النقدي المشروط دوليًا وبرامج سياسات الحماية الاجتماعية دوليا مرتبطة بمدة من 3 إلى 5 سنوات، على مستوى العالم، وتعمل على مساعدة الأسر الأولى بالرعاية حتى تكون قادرة على إشباع احتياجاتها بنفسها، وتم تحديد تلك الفترة لمدة 5 سنوات، حتى يتم تأهيل المستفيدين من خلال مشروعات إنتاجية صغيرة تُدر لهم دخلًا يغنيهم عن الاعتماد على الدعم النقدي.

برنامج فرصة هدفه التمكين الاقتصادي للأسر

وأوضح مستشار وزارة التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، لـ«الوطن»، أن برنامج فرصة هدفه التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حتى يساعدهم على الإنتاجية، والاعتماد على مشروعات إنتاجية صغيرة، لافتا إلى أن الدعم النقدي نوع من أنواع الرعاية، والاعتماد على مشروع صغير يعد نوعا من أنواع الحماية الاجتماعية، وأنّ فلسفة البرنامج التحول من الرعاية إلى الإنتاج.