شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023.. اعرف طريقة التقديم

تزامنا مع استمرار صرف الدعم النقدى تكافل وكرامة لليوم الخامس على التوالى، لأكثر من 5 ملايين و200 ألف أسرة، تضم 22 مليون مواطن، وأكدت وزارة التضامن الإجتماعى أنّ هناك شروط للحصول على تكافل وكرامة 2023، وشروط أيضا لاستمرار صرف الدعم النقدي.

شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023

وذكرت الوزارة عبر موقعها الرسمي، شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023، وتتمثل فيما يلي:

- ألا يكون الزوج أو الزوجة، المتقدم للحصول على الدعم يتقاضى معاش تأمينى أو أي مساعدة ضمانية، كما يشترط ألا يكون المتقدم عاملا بالحكومة أو بالقطاع العام أو في القطاع الخاص بأجر تأمينى أكثر من 400 جنيه.

- من شروط الحصول على دعم تكافل وكرامة 2023، أن يكون الأفراد المتقدمين لبرنامج الدعم النقدى المشروط «كرامة» من الأيتام، الذي لاينالون رعاية الأب أوالأم، أو أقارب من الدرجة الثانية، أو من المسنين، بعمر يبدأ من 65 عاما أو من أصحاب عجز، كما يشترط أن يكون المتقدم للحصول على دعم «كرامة» مريضا بمرض مزمن يحول بينه وبين العمل أو ينقص من قدرته على العمل، ويثبت المرض أو إعاقة المتقدم بالفحص الطبي .

- يشترط أن يقدم كافة المستندات مثل صور بطاقات رقم قومي سارية، وثائق الزواج أو الطلاق، صور شهادات ميلاد، صور شهادة الوفاة أو الهجر، وصور إيصالات استهلاك كهرباء وشهادة قومسيون طبي رسمية، تبين درجة إعاقة تبدأ من درجة 50.

- يتم التقديم مجانا للحصول على الدعم من أقرب وحدة اجتماعية تابعة لمحل سكن الشخص المتقدم للحصول على الدعم.

قيمة الدعم النقدى الشهرى

وأوضحت وزارة التضامن الإجتماعى، أنه يتم صرف 500 جنيه لمستفيدي تكافل، و450 جنيهًا شهريا للمسنين من مستفيدي دعم كرامة، و450 جنيها شهريا لمستفيدى كرامة من ذوي الهمم، كما يتم صرف 350 جنيهًا لمستفيدي كرامة من الأيتام.