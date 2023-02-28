انخفاض أسعار اللحوم في الأسواق بالمحافظات.. كيلو القائم يبدأ من 85 جنيها

تشهد أسواق المواشي في المحافظات انخفاضاً في أسعار الكيلو القائم، وهو ما يبشر بانخفاض جديد في أسعار اللحوم الطازجة خلال الفترة المقبلة، حيث شهدت أسواق المواشي انخفاض سعر الكيلو القائم وتراوح بين 85 جنيها، و90 جنيها، و100 جنيه.

أسعار اللحم القائم في الأسواق بالمحافظات

ففي محافظة الشرقية، انخفض سعر كيلو اللحم القائم إلى 100 جنيه، حيث أكد هاني جاد الله، المسؤول برقابة مديرية التموين بالشرقية في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أسعار اللحوم الحية شهدت استقرارًا على مدار الأسبوع الماضي، وتراجعت بشكل طفيف في بعض الأصناف.

انخفاض أسعار المواشي في الأسواق

وفي محافظة أسيوط، تبدأ أسعار المواشي الكبيرة لسعر الكيلو القائم للمواشي الحية 90 جنيها فيما تصل الأسعار إلى 115 في الكيلو العجالي وهو انخفاض بنسبة من 5 إلى 10 جنيهات في الكيلو مقترنة بالاسبوع الماضي وفق ما أكده صلاح بسيوني أحد تجار المواشي بالمحافظة في تصريحات للوطن، مؤكداً أن الفترة المقبلة تشتهد إستقرارا في الأسعار قبل بداية شهر رمضان المبارك.

وسجل سعر كيلو اللحوم القائم في محافظة القليوبية، من 85 إلي 110 جنيهات بانخفاض 10 جنيهات عن الأسبوع الماضي، وفق ما أكده رضا حامد مسئول سوق بنها في تصريحات خاصة ل الوطن، موضحا أن الإقبال أكبر علي شراء الأبقار عن الجاموس .

وتشهد المحافظات انخفاضا طفيفاً في أسعار اللحوم البلدي مع انتشار مبادرات عجل الشراكة في العديديد من القري على مستوي الجمهورية، بالاضافة إلي بيع اللحوم في معارض أهلا رمضان ومنافذ وزارة الزراعة بأسعار تتراوح بين 140 و 160 و 170 جنيه للكيلو، كما أن انخفاض أسعار الدواجن بشكل كبير خلال الأيام الماضية يساهم في انخفاض أسعار اللحوم أيضا.