تفاصيل حساب توفير «السوبر» ببنك التعمير والإسكان.. عائد يومي يصل إلى 8%

يوفر بنك التعمير والإسكان العديد من الحسابات المختلفة من ضمنها حساب توفير سوبر الذي يمنح القدرة على إدارة الأموال بفاعلية أكبر بحسب وصف البنك على موقعه الإليكتروني.

وبحسب جدول أسعار الفائدة في بنك التعمير والإسكان على حساب توفير سوبر، فأن هذا الحساب بالجنيه المصري ومخصص للأفراد فقط، واحتساب العائد على رصيد يوميا ويعلى عليه بصورة يومية.

حساب توفير سوبر في بنك التعمير والإسكان

ووفق الموقع الرسمي للبنك، فإن الحد الأدنى لفتح حساب توفير سوبر 50000 جنيه، والحد الأدنى للحصول على معدل الفائدة 100000 جنيه، ويوفر بنك التعمير والإسكان، الإعفاء من مصاريف فتح الحساب وبطاقة الخصم المباشر وبطاقة الائتمان للسنة الأولى.

أسعار العائد على حساب توفير سوبر

وبالنسبة لأسعار العائد على حساب توفير سوبر، مبلغ 100000 إلى 500000 نسبة 4.5%، والمبلغ من 500001 إلى 1000000 يكون 6% تحتسب على الرصيد اليومي وتعلى عليه يوميا، ومن 1000001 إلى الحد الأقصى لاحتساب العائد 2000000 سعر العائد 7.25%، وأكثر من 2000000 يكون 8%.

والمستندات المطلوبة لحساب توفير سوبر، هي البطاقة الشخصية سارية، أوراق تحديد محل الإقامة، سواء فاتورة كهرباء أو مياه أو تليفون، وإثبات جهة العمل يصدر من إدارة رأس المال البشري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن الحرة.