بنك التعمير والإسكان يُكرّم قطاعي الشركات والمشروعات الصغيرة عن إنجازاتهما في عام 2022

كرّم حسن غانم، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، قطاعى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والشركات والقروض المشتركة، تقديراً لإنجازاتهما عن عام 2022، حيث تمكن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تحقيق مستهدفات البنك المركزى بتوجيه 25% من المحفظة الائتمانية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 4.850 مليار جنيه «وفقاً لمعيار البنك المركزى المصرى» .

كما تمكن قطاع الشركات والقروض المشتركة من تحقيق أعلى نسبة نمو، وتصدّر المركز الأول بين البنوك المدرجة بالبورصة المصرية فى كل من قروض المؤسسات بنسبة نمو 33.7%، حيث بلغ إجمالى قيمة المحفظة 14 مليار جنيه والقروض المشتركة بنسبة نمو 44.8%، حيث بلغ إجمالى قيمة المحفظة 1.9 مليار جنيه، وذلك خلال التسعة أشهر المنتهية فى 30 سبتمبر 2022.