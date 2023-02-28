«الأسقفية الأنجليكانية» تنظم نشاطا ثقافيا بعنوان نادي الكتاب

نظم مركز جسور الثقافي التابع للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية نشاط فني بعنوان نادي الكتاب بالأمس بعنوان «المراية»، في مقر المركز بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

كتاب «لماذا أخشى أن أقول لك من أنا»

تضمن اليوم قراءة جزء من كتاب «لماذا أخشى أن أقول لك من أنا» للأب جان باول اليسوعي وسط مجموعة من محبي القراءة قادتها سوزي فتحي تحت عنوان «المراية»؛ لمناقشة ماذا نرى عندما ننظر في المرآة والعوامل التي تؤثر في تغير صورتنا عن أنفسنا؟

على أن يستمر النشاط في قراءة أجزاء من كتب مختلفة كل مرة لكن بالتركيز على نفس موضوع المناقشة وهو التعرف على صورتنا لدى أنفسنا.

مركز جسور بالأسقفية

الجدير بالذكر أن رؤية المركز هي بناء جسور من المحبة والتعاون بين جميع أعضاء المجتمع بمختلف ثقافاتهم وخلفياتهم من خلال الفنون والثقافة.