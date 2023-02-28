الكشف على 1185 مواطنا مجانا ضمن قافلة جامعة عين شمس للبحر الأحمر «صور»

نجحت قافلة جامعة عين شمس التنموية الشاملة لمحافظة البحر الأحمر على مدار يومين في خدمة المواطنين بمدن حلايب والشلاتين وأبو رماد بمحافظة البحر الأحمر، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، والدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، وبالتعاون مع المنطقة الجنوبية العسكرية.

وبلغ عدد المستفيدين من تقديم الخدمة الطبية المجانية نحو 1185 مواطنا وتم توقيع الكشف الطبي عليهم في عيادات العظام، والقلب، والصدر، والباطنة، والمناظير، والمسالك البولية، والأطفال، والجراحة العامة، والأسنان، والرمد، والمخ والأعصاب، الأنف والأذن والحنجرة والتخاطب والجدية و التخدير والأشعة في مقر الوحدة الصحية بحلايب ومستشفى شلاتين المركزي.

وصُرفت الأدوية مجاناً لـ1000مستفيد من صيدلية القافلة، فضلاً عن تحويل 7 حالات لتلقي العلاج بمستشفيات جامعة عين شمس بالقاهرة مجانًا، برعاية د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعلي الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

حملات توعية

وشملت القافلة تنظيم عدد من حملات التوعية للمحاضر والمدرب طارق عبد الفتاح حول مفهوم الظواهر الاجتماعية، وأنواع الظواهر السلبية أنواع الظواهر الإيجابية، أسباب انتشار الظواهر السلبية، وطرق الوقاية والعلاج، وأقيمت هذه الحملة التوعوية بمدرسة السادات الابتدائية.

مدرسة تمريض الشلاتين

أما في مدرسة تمريض الشلاتين فقد تم تنظيم حملة توعية حول فن التعامل مع المرضى و تضمنت توضيح أساليب الاتصال وأنواعه، خطوات وأساسيات عملية الاتصال ،سحر الألفة وفن التواصل مع المرضى، أهمية التعامل الجيد مع المرضى، نصائح لتحسين مهارات التواصل مع المرضى.

يذكر أن هذه القافلة التي أطلقتها جامعة عين شمس لخدمة أهالي مدن حلايب والشلاتين وأبو رماد، تاتي ضمن سلسلة القوافل التنموية الشاملة التي تنظمها الجامعة لمحافظات الجمهورية المختلفة في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.