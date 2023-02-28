أسعار اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية ومعارض «أهلا رمضان»

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أسعار اللحوم المجمدة والدواجن، والتي يتم ضخها بشكل مكثف في جميع المنافذ التابعة لها، وفروع المجمعات الاستهلاكية ومعارض أهلا رمضان، بالإضافة إلى السيارات المتنقلة المبردة التي تحمل شعار الوزارة في الميادين الرئيسية والمناطق ذات الكثافة السكانية العالية على مستوى المحافظات.

أسعار اللحوم المجمدة في المجمعات الاستهلاكية

ووفقا لما يتم طرحه في المجمعات الاستهلاكية، وبحسب المعلن من الوزارة، فإن أسعار اللحوم المجمدة التي تضخها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، مخفضة عن أسعار اللحوم في السوق المحلية والسلاسل التجارية الخاصة، إذ تأتي الأسعار كالتالي:

- سعر كيلو اللحم المجمد 120 جنيها.

- سعر كيلو اللحم السوداني الطازج 165 جنيها.

- سعر كيلو اللحم البتلو المجمد 130 جنيها.

- سعر كيلو اللحم الضاني المجمد 170 جنيها.

- سعر كيلو الفراخ المجمدة 65 جنيها.

اللحوم في معارض أهلا رمضان

وتتوافر في بعض معارض أهلا رمضان وفروع المجمعات الاستهلاكية اللحوم البلدية بأسعار مخفضة، إذ يتم طرح سعر كيلو اللحم البلدي بـ 190 جنيها، بتخفيض يصل إلى أكثر من 50 جنيها، إذ يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي في الأسواق من 220 حتى 250 جنيها.

كما توفر وزارة التموين تخفيضات تصل إلى 30% في أسعار السلع الغذائية الأساسية خاصة «الزيت والسكر والأرز»، وذلك في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية على مستوى محافظات الجمهورية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي، وتبلغ الأسعار كالتالي:

- سعر الزيت 35 جنيها في المجمعات و25 جنيها على البطاقات التموينية.

- سعر الأرز 15 جنيها في المجمعات و10.50 جنيه على البطاقات.

- سعر السكر 14.5 جنيه في المجمعات و10.50 جنيه على البطاقات.