غرفة السياحة: 85% نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال فبراير 2023

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصرى للغرف السياحية، إن متوسط نسب إشغال فنادق القاهرة الكبرى خلال شهر فبراير الحالى بلغت نحو 85%، لافتا إلى أن تواجد أعداد جيدة من السياح العرب بمصر خلال تلك الفترة كان السبب الرئيسي في وصول نسب الإشغال إلى تلك النسب الجيدة، موضحا أنّ بعض فنادق الـ4 و5 نجوم في العاصمة المصرية سجلت إشغالا خلال هذا الشهر تجاوز حاجز الـ90%.

شهر رمضان المبارك

وأضاف ثروت لـ«الوطن»، أنّ الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستكون جيدة خلال شهر رمضان المبارك على الرغم من عدم قيام وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة العامة لتنشيط السياحة بأي حملات تنشيطية أو ترويجية تدعو السياح العرب للقدوم لمصر خلال شهر الصوم.

نسب إشغال فنادق القاهرة خلال عيد الفطر

وأوضح أن هناك أعدادا جيدة من السياح ستفد لزيارة مصر خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان؛ لقضاء إجازات عيد الفطر المبارك بمصر،ل افتا إلى أن السياحة العربية سترفع من نسب إشغالات فنادق القاهرة والجيزة خلال عيد الفطر لتتجاوز 95%.

وأشار إلى أن أعداد السياح العرب الذين زاروا مصر خلال العام الماضي كانت جيدة للغاية، موضحا أن القطاع السياحى المصري يستهدف تحقيق زيادة كبيرة في أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الحالي بالمقارنة بعام 2022.

وأوضح أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر خلال عام 2022، لافتا إلى أنّ ليبيا ودول الخليج الإمارات والكويت وقطر والبحرين أرسلت أيضا أعداد جيدة من السياح خلال ذات العام.

يشار إلى أنّ إحصاءات وزارة السياحة والآثار خلال السنوات التي سبقت جائحة كورونا أكدت أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر يتراوح بين 20 إلى 30% من إجمالي أعداد السياح الذين يزورون مصر سنويا.