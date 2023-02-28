«غرفة السياحة»: انتهاء ظاهرة حرق الأسعار في فنادق القاهرة بنسبة 100%

قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية بغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن ظاهرة بيع الغرف بفنادق القاهرة بأقل من سعرها العادل أو ما تعرف بظاهرة حرق الأسعار انتهت بنسبة 100%، لافتا إلى أن العديد من فنادق العاصمة تبيع الغرف الفندقية بأسعار مرتفعة، مشيرا إلى أن القضاء على ظاهرة حرق الأسعار يعظم الإيرادات السياحية مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للسائح.

الحد الأدنى لأسعار الفنادق المصرية

وأضاف لـ «الوطن»، أن كافة فنادق القاهرة تبيع الغرف الفندقية بأعلى من الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية الذي حددته وزارة السياحة والآثار، لافتا إلى أن أسعار بعض الفنادق خلال أوقات الذروة التي تشهد إقبالا كبيرا من السياح خاصة في فصل الصيف أو في اجازات أعياد رأس السنة أو عيد الفطر أو الأضحى تبدو مبالغا فيها إلى حد ما.

انتهاء ظاهرة حرق الأسعار بشرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان

وأشار إلى أن ظاهرة بيع الغرف السياحية بأقل من سعرها العادل في طريقها للانتهاء بشكل نهائي في الغردقة وشرم الشيخ والأقصر وأسوان، لافتا إلى أن هناك بعض الظواهر الفردية التي يتم رصدها بين الحين والآخر تقوم بحرق الأسعار بتلك المدن، مشيرا إلى أن الرقابة التي تفرضها وزارة السياحة في هذا الإطار إضافة إلى وجود لجان مشتركة بين اتحاد الغرف السياحية والوزارة ستنهى تلك الظاهرة بشكل نهائي خلال الفترة القصيرة المقبلة.

وأوضح ثروت أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال شهري يناير الماضي وفبراير الحالي تعتبر معقولة إذا ما تم الوضع في الاعتبار أنه لا توجد إجازات طويلة في غالبية الدول العربية خلال الشهرين المقبلين، موضحا أن أعداد السياح العرب الوافدين لمصر تصل إلى ذروتها خلال أشهر الصيف وبالتحديد خلال الفترة من يونيو وحتى نهاية شهر سبتمبر.

يشار إلى أن السعودية جاءت في المركز الأول عربيا في إرسال السياح لمصر خلال عام 2022.