بريطاني يسير 70 كيلومترا على قدميه بعد علاجها.. تفاصيل الرحلة كاملة

لمسافة وصلت إلى 70 كيلومتر، قام بريطاني بالسير على الأقدام من مدينة كامبرويل إلى برايتون البريطانية، واستغرق خلال مسيرته 13 ساعة، في تصرف أثار انتشارًا واسعًا عبر وسائل الإعلام البريطانية، مُحققًا إعجابًا واستغرابًا من الجميع.

البريطاني يدعى كام فارجاس، يبلغ من العمر 29 عامًا، كان يعاني من القدمين المتيبستين، أي الضعيفتين، وبعد علاج قدميه، قرر السير من مدينة كامبرويل إلى برايتون، إذ كان يدرس بجامعة هناك بجامعة ساسكس، وسار لمسافة 70 كيلومتر، رغم امتلاكه دراجة نارية، إلا أن كثرة استخدامها خلال فترة انتشار فيروس كورونا جعله يلجأ لبيعها، ويقرر السير على قدميه.

بحث عن طريق مناسب للسير.. ثم بدأ الرحلة

وبحسب حديث «فارجاس» لصحيفة مترو «البريطانية»، أكد أنه لم يكن مخططًا لما فعله ولم يتدرب عليه، وحاول إجبار نفسه على السير لهذه المسافة الطويلة، حاول البحث عن طريق مناسب للسير، وبعد اختياره، بدأ في تنفيذ فكرته: «الطرق كان بسيطًا جدًا، وحاولت تجنب منتصف الطريق والالتزام بالأرصفة».

Walked to Brighton pic.twitter.com/xaQ4BIQLA0 — Cam Vargas (@CamVargas8) February 25, 2023

توقف 4 مرات للراحة خلال الرحلة لمدة 15 دقيقة

توقف «فارجاس» 4 مرات خلال مسيرته، كان يتحرك ثم يتوقف لمدة 15 دقيقة، ويعاود السير مرة أخرى، يحكي: «توقفت في مقهى بعد حوالي ساعتين من السيرن وحصلت على شطيرة لحم وبيض وقهوة، ثم توقفت مرة أخرى بعد ساعتين لتناول فنجان آخر من القهوة».

«فارجاس»: ما فعلته أمر خارق للعادة

حرق «فارجاس» الكثير من السعرات الحرارية، لذلك كان يتناول ما يزوده بالسعرات المناسبة لرحلته، وبعد كل ساعتين، كان يتناول فنجانًا من القهوة، وبعد انتهاء رحلته، يصف شعوره بالـ«عاطفي»، يقول: «إنه أمر خارق للعادة عندما تفعل ذلك بمفردك لأنه لا يوجد أحد تشاركه الرحلة، لكنه كان عاطفيًا للغاية، لم أذهب إلى برايتون منذ سنوات طويلة، لذا كان الأمر رائعًا».

وبعد نهاية الرحلة، ذهب إلى مقهى كان يجلس عليه عندما كان يعيش بالمدينة البريطانية، وأكد «فارجاس» على تكرار ما فعله خلال الفترة القادمة، وسيقرر السير حينها من لندن إلى أكسفورد.