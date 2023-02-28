تفاصيل طرح التطبيق الإلكتروني الخاص بأتوبيسات العاصمة الإدارية

كشف المهندس السيد متولي، رئيس جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، عن تفاصيل التطبيق الإلكتروني المقرر طرحه، تزامنًا مع انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية، أول مارس المقبل، موضحاً أنه جاري تجهيز بيانات جميع سائقي الأتوبيسات المقرر تشغيلها من القاهرة للكبرى إلى العاصمة الإدارية الجديدة وأرقام الأتوبيسات ورفعها على التطبيق الإلكتروني.

وأضاف المهندس السيد متولي لـ«الوطن»، أنه من المقرر تشغيل التطبيق الإلكتروني وإتاحته أمام الركاب خلال أسبوعين أو ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، موضحاً أنه لن يتم طرحه إلا بعد التأكد من إتاحة الخدمات عليه بدقة لضمان خدمة الركاب بشكل سلسل، لافتاً إلى أنه من المقرر أن يشمل التطبيق أيضاً القطار الكهربائي الخفيف المعروف بقطار العاصمة والمترو.

أرقام شركات النقل الخاصة بنقل الموظفين للعاصمة الإدارية

- شركة سترا لاين «0111808952»

- شركة كويك لاين للاستثمار «01203000006»

- شركة البريق للنقل «01021999978»

- شركة أجياد «01273999315»

- شركة الإبراهيمية «01200879749»

- شركة سيرز للنقل «01280903000»

- شركة الأستاذ للنقل الجماعي «01148986097»

- شركة القاهرة للنقل الجماعي «01008434222»

- شركة جولدن باص «0102200018»

أتوبيسات العاصمة

يذكر أن وزارة النقل والمواصلات، وفرت مجموعة من أتوبيسات العاصمة التي ستنقل المترددين على العاصمة والموظفين من محطة الفنون والثقافة بالقطار الكهربائي الخفيف إلى كافة أنحاء العاصمة والحي الحكومي، لافتة إلى تخطيط مسار القطار الكهربائي الخفيف لخدمة المدن الجديدة المجاورة لمسار الخط.

وأوضحت الوزارة، أن مسار القطار الكهربائي الخفيف يبدأ من محطة عدلي منصور المركزية التبادلية والتي تجمع عدد خمس وسائل للنقل الجماعي بطول 105 كيلومتر وعدد 19 محطة.