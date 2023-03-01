11 معلومة عن سوق التونسي الجديدة.. تضم أكثر من 600 محل وباكية

خطت محافظة القاهرة خطوات كبيرة في اتجاه القضاء على الأسواق العشوائية من أجل تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتوفير أماكن مناسبة للباعة بعيدا عن الشوارع وإعاقة الحركة المرورية.

وتعد سوق التونسي الجديدة بنطاق حي البساتين نموذجا حضاريا لاستيعاب عدد كبير من الباعة وخطوة مهمة للقضاء على الأسواق العشوائية بمحافظة القاهرة، حيث تم إلغاء السوق القديمة ونقلها إلى الموقع الجديد، مع مراعاة أن السوق الجديدة لا تبعد عن موقع السوق القديمة إلا كيلومترا واحد لمراعاة الباعة وأصحاب المحلات لتشجيع الجمهور على التردد على المكان لشراء احتياجاتهم،ومن أبرز النقاط الهامة عن سوق التونسى الجديد وفق محافظة القاهرة ما يلى..

- سوق التونسي الجديدة تتوسط الأوتوستراد وشارع الجزائر وشارع بين المدابغ ، وتم ربط السوق بمدخل من الأوتوستراد ومخرج من الدائرى والأوتوستراد وتوفير المواصلات بكل مناطق القاهرة.

- تركيب كاميرات بكل نواحى السوق ومحاط بسور خارجى لتأمينه وبه 7 بوابات لدخول الأفراد والسيارات.

خدمات متنوعة

- يحتوى السوق على خدمات متنوعة منها نقطة شرطة ونقطة إطفاء وغرف كهرباء وجراجات ومحولات كهربائية وتوفير الحماية المدنية والأمن الصناعى

- إقامة عدد من المباني الادارية لخدمة سوق التونسى .

- السوق يضم 33.5 ألف متر مربع ويضم 677 محل وباكية داخل السوق

- تحيط بالسوق شوارع خارجية بمساحة 40 ألف م2

- تكلفة إقامة سوق التونسى نحو 320 مليون جنيه

- السوق الجديد يستوعب باعة 2 أسواق عشوائية كانت موجودة أسفل كوبرى التونسى.

أبرز أنشطة سوق التونسي الجديدة

- من أبرز أنشطة سوق التونسى الجديدة تجارة الخردة والموبيليا والسيراميك والادوات الصحية،ومواد البناء .

- كانت السوق القديمة تقع على مساحة 2000 متر مربع ينطلق من كوبرى التونسى حتى خلف مجزر البساتين الآلى وداخل مقابر التونسى

- انتشرت الحرائق والمشاكل بسبب عشوائية السوق القديم حيث كان يحوى عشش من البوص والأقمشة والخشب