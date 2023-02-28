محمود مسلم يُسلم مشاهدين «dmc» الفائزين جوائز احتفالية عيد ميلاد القناة

سلّم الدكتور محمود مسلم، رئيس شبكة قنوات «دي إم سي»، الفائزين من مشاهدي القناة، جوائز احتفالية عيد ميلاد القناة السادس، التي احتفلت بها أسرة قناة «دي إم سي»، يوم 14 من شهر يناير الماضي.

وتسلم الفائزون البالغ عددهم 20 شخصًا من جمهور القناة، الجوائز العينية المقدمة من Rush Brush وشركة راية، داخل استوديو القناة في مدينة الإنتاج الإعلامي، وسط ترحيب وفرحة كبيرة من الدكتور محمود مسلم، وحضور عدد كبير من العاملين بالقناة، في إطار التقليد السنوي للاحتفال بعيد ميلاد القناة.

أعرب الفائزون عن فرحتهم الشديدة بالجوائز، وحبهم لقناة «دي إم سي» وبرامجها المختلفة، وطالبوا بالاستمرار في البرامج الخاصة بالمسابقات على مدار العام.

ومن جهته، أكد الدكتور محمود مسلم، رئيس الشبكة، سعادته بالتنوع العمري والجغرافي للفائزين، ما يعكس تنوع الجمهور من مشاهدي القناة.

وشارك عدد من الفنانين شبكة «دي ام سي» في احتفالية عيد ميلادها السادس من خلال الفقرات الحوارية وجولات الشارع، واجتمع كل مذيعي القناة للاحتفال بعيد ميلادها على الهواء ومع المشاهدين وتم إطلاق المسابقة خلال الاحتفالية.

يذكر أنه قبل 6 سنوات انطلقت شبكة «دي إم سي» الموجهة لكل أفراد الأسرة المصرية بخطة برامجية ودرامية متميزة، حتى امتد جمهور الشبكة إلى كل أنحاء الوطن العربي.