وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة.. لذوي الهمم في 4 محافظات

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة، غالبيتها كانت من نصيب ذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة توفير فرص العمل والوظائف المهنية والحرفية والإدارية المناسبة لهم، والتي من خلالها تستطيع الدولة المصرية الحديثة على دمج هذه الفئات في سوق العمل المصرية.

«الوطن» تستعرض في التقرير التالي، وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة، التي نجحت الوزارة بالتنسيق مع منشآت القطاع الخاص بعدد من المحافظات، في إتاحتها والإعلان عنها، وكانت البداية مع محافظات المنوفية والإسكندرية ودمياط وشمال سيناء.

وظائف وفرص عمل وزارة القوي العاملة بالمنوفية

في إطار تكليفات حسن شحاته وزير القوى العاملة، لمدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، فقد أعلنت المديرية القوى عن وظائف وفرص عمل بمنشآت القطاع الخاص بنطاق المحافظة، وذلك في ضوء خطة الدولة للقضاء على البطالة بين الشباب.

ومن بين وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة بالمحافظة، مشرفين إداريين بمدينة السادات بمرتب 4200 جنيه، ووظائف أفراد أمن بمرتب 3200 جنيه الى جانب البدلات، وذلك بشروط :

-السن من 35 سنة حتى 45 بمؤهل متوسط على الأقل.

- يكون لديه خبرة.

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية

كما أفادت مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، عن توفيرها وظائف وفرص عمل لذوى الهمم بعدة شركات بالمحافظة.

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة بشمال سيناء

ووفرت مديرية القوى العاملة بشمال سيناء، وظائف وفرص عمل وتسليم عقود مناسبة وفورية لـ 14 من الأشخاص ذوي الهمم والإعاقة من المحافظة.

وظائف وفرص عمل وزارة القوى العاملة بدمياط

كما أخطرت مديرية القوى العاملة بدمياط، الوزارة بتوفير 15 فرصة عمل لذوي الهمم من أجل دمجهم بسوق العمل بالقطاع الخاص ورعايتهم وتأهيلهم والاستفادة من قدراتهم نحو تحقيق التنمية، وذلك ضمن استيفاء نسبة ال5%.