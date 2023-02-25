وظائف شاغرة للشباب بمرتبات تصل إلى 5 آلاف جنيه.. اعرف الشروط والتقديم

كشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك، عن وظائف شاغرة، للشباب بمرتبات مجزية تصل إلى 5000 جنيه في إطار دعمهم وتوفير كل البرامج التدريبية وفرص العمل لهم، لدمجهم في المجتمع وتحسين مستويات معشيتهم وتنمية مهاراتهم، في إطار مبادرة «توظيف مصر»، ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب «الاداره العامة للمبادرات الشبابية»، بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ومؤسسة «كير مصر للتنمية».

واستمرارا للأخبار الخدمية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نستعرض، تفاصيل الوظائف الشاغرة للشباب، وفقا لوزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

مجالات الوظائف الشاغرة لدى الشباب والرياضة

أضافت وزارة الشباب والرياضة، أن مجالات الوظائف الشاغرة، تأتي في إطار طلب شركة إيجيبت جولد للتعيين القادرين على العمل بالوظائف الآتية:

- سائقين «إجادة القراءة والكتابة».

- أفراد أمن «مؤهل متوسط».

شروط الوظائف الشاغرة بالشباب والرياضة

أوضحت الشباب والرياضة، أن شروط الوظائف الشاغرة، تكون كالآتي:

- رخصة مهنية للسائقين.

- أقصى حد للسن 35 سنة.

- موقف واضح من التجنيد.

مميزات وحقوق الوظائف الشاغرة

وأشارت الشباب والرياضة، إلى أن الحقوق والمميزات للوظائف الشاغرة تكون كالآتي:

- راتب 5000 جنيهاً للمقبولين بالوظائف.

- عدد ساعات العمل 12 ساعة.

- يوم إجازة أسبوعياً.

كيفية التقديم إلى وظائف الشباب والرياضة

ويمكن التقديم إلى الوظائف الشاغرة بالشباب والرياضة، من خلال التوجه إلى ملء الاستمارة التالية من هنـــــا، من خلال كتابة البيانات المطلوبة والتي تشمل «الاسم ثلاثي، ورقم الهاتف المحمول، والسن أو العمر، والمنطقة السكنية وتكون بالتفصيل، ويتبعها المحافظة، والمؤهل الدراسي، والموقف من التجنيد، واختيار الوظيفة المطلوب التقدم إليها، والإجابة على سؤال (هل لديك خبرة في نفس الوظيفة)، وذكر الخبرات السابقة، وتحديد النوع، والتدريب السابق إن وجد وذكر نوعه» والضغط على زر «ارسال»، أو من خلال التسجيل على منصة توظيف مصر من هنا.