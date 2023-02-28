وظائف وزارة الشباب في مارس 2023.. مرتبات وحوافز ويومان إجازة

حزمة وظائف توفرها وزارة الشباب والرياضة للخريجين والحاصلين على كافة المؤهلات الدراسية بخبرات وبدون خبرات، وذلك بالعديد من مؤسسات القطاع الخاص، حيث تبذل الوزارة كافة جهودها للمساهمة في الحد من معدلات البطالة.

مبادرة توظيف مصر

وفي إطار ذلك عقدت الوزارة بروتوكولات مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف بشركتي أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والأمار للأغذية مصر (دومينوز بيتزا - دانكن دونتس)، وهي على النحو التالي:

أهم وظائف وزارة الشباب والرياضة

« الوطن » تستعرض في التقرير التالي تفاصيل أهم وظائف وزارة الشباب والرياضة 2023 بالقطاع الخاص ، وأهم الشروط والإجراءات وطرق ومواعيد التقديم لهذه الوظائف كما يلي :

أولا : وظائف الشباب والرياضة بشركة أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر

أعلنت وزاره الشباب والرياضة بالتعاون مع خلال مبادرة توظيف مصر عن اليوم المفتوح للتوظيف أمان لتمويل المشروعات متناهية الصغر.

نوع الوظيفة :

مسئول تمويل

المميزات الوظيفية :

- تأمينات اجتماعية وطبية

- فرصة للترقي

- رواتب مجزية

- حوافز مجزية

-يومين إجازة أسبوعية ( الجمعة – السبت)

موعد ومكان التقديم للوظيفة

- يوم التسجيل مباشرة علي منصة توظيف مصر من خلال اللينك الآتي:

https://tawzeefmasr.com/.https://adminlive.elwatannews.com/Regi.https://adminlive.elwatannews.com/63f7305ba4a40d6a68c90a44

- أو بمركز شباب مدينة إهناسيا - يوم الأربعاء 8 مارس من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا .

للتقديم يرجى ملئ الاستمارة والحضور مباشرة في الموعد والعنوان المحدد

https://forms.office.com/r/rwjd3FDTPb

وظائف الشباب والرياضة بشركة الأمار للأغذية مصر

ومن بين وظائف وزارة الشباب والرياضة2023 ، التي أعلنت عنها الوزارة من خلال اليوم التوظيفي المفتوح لشركة الأمار للأغذية مصر (دومينوز بيتزا - دانكن دونتس)

العنوان: السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة 104 - بجوار ميزان مكة وكافتيريا أبو دومهيوم الخميس الموافق 2 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا حتى 2 ظهرا للوظائف الأتية:

1. عمال إنتاج أماكن العمل: المنطقة الصناعية، السادس من أكتوبر

الشروط المشتركة:

• مؤهل متوسط

• حد أقصى للسن 35 سنة

• موقف واضح للجيش

المميزات والحقوق

-الراتب 3000 جنيه للعمل 8 ساعات + وشغل إضافي 4 ساعات بـ 1500 (الراتب لا يقل عن 4500 جنيه إجمالي 12 ساعة)

- عدد ساعات العمل 12 ساعة

- وسيلة انتقال من المنيب- بشتيل- الحوامدية- حلوان

- يوم إجازة /أسبوع

تامين طبي خاص

للتقدم للوظيفة يرجى ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرة على العنوان والميعاد:

https://forms.office.com/r/nLYYra9j4H

- للتقديم: السادس من أكتوبر - المنطقة الصناعية الثالثة - القطعة 104 - بجوار ميزان مكة وكافتيريا أبو دومة يوم الخميس 2 مارس 2023 من الساعة 10 صباحا حتى 2 مساء

للاستعلام واتس اب: 01212874230

أو التسجيل مباشرة على منصة توظيف مصر من خلال اللينك: الآتي:

http://bit.ly/3XTFMZC