الحياة الآن.. مباشر: استمرار إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي بأسوان

رصدت كاميرا برنامج «الحياة الآن»، المذاع على قناة الحياة، استمرار العمل في مشروع إنشاء وحدة التضامن الاجتماعي في قرية دهميت بمركز نصر النوبة - أسوان، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تفاصيل مشروع الوحدة الاجتماعية بدهميت

وقال المهندس علي النوبي، مدير تنفيذ مشروع الوحدة الاجتماعية لقرية دهميت، إن مشروع وحدة التضامن الاجتماعي يتكون من دور أرضي وأخر علوي بمساحة 700 متر مربع، ويحتوي على حضانات للأطفال، إلى جانب أماكن لرياض الأطفال، وورش تدريبية ومراكز للتأهيل، فضلا عن المكاتب الإدارية.

المشروع مجهز بكل مستلزمات ذوي الهمم والمكفوفين

وأضاف «النوبي»، في تصريحات لقناة «الحياة الآن»، أن المشروع مجهز بكل المستلزمات اللازمة لفئة ذوي الهمم، إذ أنه يحتوي على «رمبات» لتيسير حركة الكراسي لأبنائنا من ذوي الهمم، علاوة على إنشاء أرضيات خاصة لأبنائنا المكفوفين بهدف مساعدتهم وتيسير الطريق لهم أثناء الدخول والخروج.

وأشار مدير تنفيذ مشروع الوحدة الاجتماعية لقرية دهميت، إلى أن الحمامات الخاصة بالمشروع مجهزة لخدمة فئات المكفوفين وذوي الهمم، موضحًا أن المبنى يخدم المجتمع بشكل عام وأطفالنا من ذوي الهمم بشكل خاص، كما أنه يوفر الكثير من الخدمات لأهالي قرية دهميت والقرى المجاورة لها.