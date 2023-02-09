«الحرف اليدوية» تشارك بمعرض «تراثنا» في الأقصر

شاركت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بمعرض «ديارنا»، للحرف اليدوية والتراثية، ومعرض الأثاث الذي يقام للمرة الأولى بمحافظة الأقصر بمشاركة الاتحاد التعاوني الإنتاجي والجمعيات التعاونية للأثاث بدمياط، حيث تستمر فعاليات المعرض الذي يقام بساحة سيدي أبو الحجاج بجوار معبد الأقصر في الفترة من 29 يناير الجاري، وحتى 9 فبراير المقبل، حيث أشارت الغرفة في بيان صباح اليوم، أن هناك بعض من أعضاء الغرفة يشاركون في المعرض بمختلف القطاعات الحرفية.

منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص

وأضاف من جانبه ممدوح الشربيني المدير التنفيذي للغرفة، أن المعرض يقام علي مساحة 1800م، ويقوم العارضون بعرض منتجات متنوعة من السجاد والكليم والاكسسوار والزجاج والخوص والمفروشات والكروشيه والمكرمية والملابس والخزف والاكسسوار المنزلي من الأخشاب والنحاس والفضة والألباستر والمنتجات الحرفية واليدوية والتراثية الخاصة بأصحاب المشروعات من الجمعيات والأسر المنتجة، وغيرها من المنتجات بمشاركة عدد من المحافظات منها محافظات أسوان وسوهاج وأسيوط وبنى سويف والفيوم وشمال وجنوب سيناء والقاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى مشاركة الجمعيات التعاونية الانتاجية للأثاث.

دعم الحرف اليدوية والترويج للمنتجات الحرفية

وشدد الشربيني، إلي أن إقامة معرض «ديارنا»، بمحافظة الأقصر سواء للحرف اليدوية والتراثية أو للأثاث يأتي استكمالا لمسيرة القطاع الحرف اليدوية والتي تعبر عن التراث المصري بكافة منتجاته، كمان أنه يأتي في إطار جهود الدولة لدعم الحرف اليدوية والترويج للمنتجات الحرفية والتراثية المصرية في كافة محافظات الجمهورية، بالإضافة إلي أن المعرض يوفر منافذ تسويقية متعددة لمنتجات صغار المنتجين، وسط حرص المسئولين علي إقامة المعرض بشكل دوري بالتعاون مع الوزارات المعنية والمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية لتحسين مستوى حياة الأسر، ولتشجيع صغار المنتجين للتأهيل لسوق العمل والمساعدة في تسويق المنتجات الصغيرة والحرفية والتراثية.