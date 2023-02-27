«الحرف اليدوية» تشارك بعدد من الأجنحة داخل معرض «ديارنا» في القاهرة الجديدة

تشارك غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات بمعرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام في القاهرة الجديدة، ويأتي المعرض في نسخته الحالية بالتعاون والشراكة مع الاتحاد الأوربي في مصر، تحت شعار «مصر بتتكلم حرفي».

القطاعات الحرفية

وقال حمادة العادلي رئيس غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات إنَّ الحرف اليدوية تشارك في فعاليات المعرض في كافة القطاعات الحرفية بالغرفة حتى انتهاء فعاليات المعرض في 11 مارس الجاري، مضيفًا أنَّ المعرض يفتح ابوابه ابتداء من العاشرة صباحًا على مساحة تزيد عن 2800 متر مربع، ويعد هذا المعرض فريدًا وغير مسبوق لقطاع الحرف اليدوية في مصر في الفترة الأخيرة.

وأكّد أنَّ نسخة المعرض الحالي تستهدف جميع القطاعات الحرفية وتخاطب وتوفر كافة الخدمات للعارضين، فيما يستهدف المعرض توفير فرص البيع والشراء للمنتجات الحرفية بالقطاعات التابعة للغرفة، بالإضافة إلي استضافة ذوي الهمم لعرض منتجاتهم على استضافته عارضين من ذوي الهمم لعرض منتجاتهم ودعم قضاياهم، مشيرًا إلى أنَّ هناك تمثيل حكومي كبير ممثل في وزارة الثقافة، وزارة قطاع الأعمال العام، وزارة التنمية المحلية، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الصناعة، وزارة البيئة، بالإضافة إلى المجلس القومي للمرأة.

مبادرة «إبداع من مصر»

كما أكّد أنَّ دعم وزارة التضامن الاجتماعي لقطاع الحرف اليدوية يأتي في المرتبة الأولى في هذه الفترة، مشددًا على أنَّ الدعم الذي يقدمه بنك الإسكندرية لقطاع الحرف اليدوية هو دائما في المقدمة من أجل الوقوف إلى جانب الحرفيين المصريين ومبادرة «إبداع من مصر».