الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي يجري جولة انتخابية بجريدة الأسبوع والوفد وبلدنا اليوم

واصل الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، المرشح على مقعد عضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن بانتخابات نقابة الصحفيين 2023 جولته الانتخابية، إذ أجرى اليوم، زيارة لعدد من الصحف للاستماع إلى مطالب أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، والتعرف على مطالبهم ورؤيتهم للانتخابات المقرر عقدها الجمعة المقبل.

انتخابات نقابة الصحفيين 2023

بدأت جولة «عبد الراضي»، بزيارة جريدة الأسبوع، إذ لقى الكاتب ترحبا كبيرا من صحفيي الجريدة، اللذين عبروا له عن خالص مشاعرهم الطيبة، ومدى سعادتهم لقرار خوضه انتخابات النقابة متمنيين له دوام التوفيق والنجاح.

صحيفة الوفد

وشملت زياراته الميدانية، اليوم، جريدة الوفد التابعة لحزب الوفد، إذ كان في استقباله الكاتب الصحفي خالد إدريس رئيس تحرير الجريدة، الذي أعرب خلال لقائه عن خالص حبه للكاتب سامي عبد الراضي، وإشادته البالغة بقرار ترشحه، مستكملا جولة تفقدية داخل مقر الجريدة، والتعرف على مطالب العاملين بالمؤسسة.

وقال الكاتب سامي عبد الراضي، إن عملية وضع الصحافة في نصبها المستحق تتطلب تضافر الجميع من العاملين بالمهنة مع مجلس النقابة، متعهدا ببذل قصارى جهده لخدمة أعضاء الجمعية العمومية والعاملين في الصحافة طوال حياته.

جريدة بلدنا اليوم

كما زار سامي عبد الراضي جريدة «بلدنا اليوم»، والذي وجد فيها ترحيبا شديدا من رئيس تحريرها الكاتب الصحفي وليد الغمري، الذي أعرب عن تأييده الكامل له خلال جولته الانتخابية، كما حرص على التعرف والاستماع للعاملين بالمؤسسة، التي كان أبرزها تحسين الخدمات الصحية التي تكفلها النقابة لأعضائها، لافتا إلى وضع خطة شاملة لرفع المستوى الخدمي المقدم من النقابة لأعضائها.

الكاتب الصحفي سامي عبدالراضي

وكان الكاتب الصحفي سامي عبد الراضي، أعلن في وقت سابق ترشحه لعضوية مجلس نقابة الصحفيين فوق السن عبر صفحته الرسمية على فيسبوك.