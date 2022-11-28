سامي عبدالراضي: مبادرة الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار «تطبطب» على الغلابة

قال سامي عبدالراضي مدير تحرير جريدة «الوطن»، إنَّ مبادرة قوائم الانتظار التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي السنوات الأخيرة مهمة جدًا، مضيفًا «المبادرة بتطبطب على الناس الغلابة ذوي الظروف المرضية الصعبة»، مشيرًا إلى أنَّ المبادرة تضمنت إجراء جراحات قلب مفتوح وقسطرة للقلب وزراعة كبد وزراعة قوقعة للكثير من الأطفال، إذ أنَّه تمّ إجراء نحو مليون و370 ألف عملية جراحية، إضافة إلى العلاج على نفقة الدولة وتضمن العام الماضي 3 ملايين قرار علاج.

قرار زيادة الأسر الكفيلة جنب الشباب مشكلات الانفصال ما بعد مغادرة دور الرعاية

وأضاف «عبدالراضي»، في حوار على فضائية «DMC»، أنَّ السياحة العلاجية بمصر لها خصوصية كونها تتمتع بطبيعة مختلفة وطقس متميز، فلديها العديد من المناطق السياحية العلاجية مثل سيوة والوادي الجديد والغردقة، مشيرًا إلى أنَّ التضامن بقرارها المتعلق بخفض اعداد مؤسسات دور الرعاية لصالح زيادة الأسرة الكافلة به ميزتان وهما تيسير إجراءات الكفالة، وتلافي الكفالة مشكلات دور الرعاية المتعلقة بفترة ما بعد ترك الشباب لدور الرعاية بعمر الـ21 عامًا.

الاتحاد الأوروبي لم يلتفت إلى قرارات العفو الرئاسي و«الحوار الوطني»

وأوضح مدير تحرير جريدة «الوطن» أنَّ قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في مصر عبارة عن بيانات معاد إنتاجها، كما أنَّ أعداد المصوتين لصالح القرار قليلة، وهو ما قابله البرلمان المصري بالرفض يوم الجمعة الماضي، إضافة إلى وجود بيان رافض من مجلس الشيوخ المصري، خاصة أن قرار البرلمان الأوروبي لم يلتفت على سبيل المثال إلى العديد من المبادرات كإجراءات العفو الرئاسي والحوار الوطني.

مؤسسات المجتمع المدني غيرت وجه الريف في مصر

وأشار «عبدالراضي» إلى أنَّ التحالف الوطني يجمع تحت مظلته كل مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الخيرية، مؤكّدًا أنَّ المجتمع المدني يعمل كتفًا بكتف مع الدولة بقوة وثبات وانتشار كونه يغطي جيع أنحاء الجمهورية، مشيدًا بجهود مؤسسات المجتمع المدني التي غيرت وجه الريف في مصر بالوجه البحري والقبلي.

وفيما يخص كأس العالم لكرة القدم، قال «عبدالراضي» إنَّ منتخب المغرب قدم أداءً بطوليًا في كأس العالم وأسعد الجماهير العربية كافة، بعد أن حقق فوزًا على فريق بلجيكا المصنف الثاني عالميًا والأول أوروبيًا، وأصبح أقرب الشعوب العربية للصعود إلى دور الـ16.