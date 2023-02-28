جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي.. 5 أيام إجازة

اعتمد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي وأدبي، للعام الدراسي الحالي 2022/2023، لتبدأ يوم 12 يونيو 2023 للشعبتين العلمي والأدبي بالمواد غير المضافة لمجموع التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023، تتوقف لمدة 5 أيام إجازة من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى، ثم تستكمل مرة أخرى وفقا للجداول التالية:

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 علمي

يوم الاثنين 12 يونيو 2023: بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- يوم الثلاثاء 13 يونيو 2023: مادتي الاقتصاد والاحصاء.

- يوم الأحد 18 يونيو 2023: اللغة العربية.

- يوم الثلاثاء 20 يونيو 2023: اللغة الأجنبية الثانية.

- يوم الأحد 25 يونيو2023: الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- من يوم 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023 إجازة عيد الأضحى.

- يوم الأحد 2 يوليو 2023: بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023: بمادة الرياضيات التطبيقية الإستاتيكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى.

- يوم الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- يوم الثلاثاء 10 يوليو 2023 الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- يوم الخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2023 ادبي

تبدأ الامتحانات 12 يونيو المقبل بمادتي التربية الدينية والتربية الوطنية.

- الثلاثاء 13 يونيو مادتي الاقتصاد والإحصاء.

- الأحد 18 يونيو اللغة العربية.

- الثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية.

- الأحد 25 يونيو المقبل امتحان مادة الجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

- يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023.

- يوم الأحد 2 يوليو مادة التاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، علم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الخميس 13 يوليو 2023، امتحان مادة الفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.