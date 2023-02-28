أسعار الذهب العالمية تتجه نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2021

تراجعت أسعار الذهب عالميا، إلى أدنى مستوى لها في شهرين، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متجهة نحو أكبر انخفاض شهري منذ يونيو 2021، بضغط من ارتفاع الدولار، واحتمالات رفع أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

الذهب يسجل أدنى مستوى منذ أواخر ديسمبر

وهبطت أسعار الذهب الفوري 0.17% إلى 1814.30 دولارًا، بعدما سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ أواخر ديسمبر عند 1804.20 دولار، فيما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب مؤخرًا إلى 1814.90 دولار، بحسب «رويترز».

انخفاض الذهب أكثر من 6%

ووصلت أسعار الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ أبريل 2022 في أوائل فبراير، لكنها سرعان ما عكست مسارها، وانخفضت بأكثر من 6% حتى الآن هذا الشهر، بعد أن عززت البيانات الاقتصادية القوية التوقعات بزيادة البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة.

أسعار الفائدة

وقال كارلو ألبرتو دي كاسا، المحلل الخارجي في Kinesis Money، إن الذهب يمر بشهر سلبي حيث تتوقع السوق أن تظل أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، بحسب «رويترز».

وأضاف كاسا، أنه في حالة استمرار التضخم في الارتفاع، فقد ينخفض ​​الذهب إلى نطاق 1730 - 1740 دولارًا للأوقية.

البيانات الاقتصادية

فيما قال كريج إرلام، كبير محللي السوق في OANDA، في مذكرة إن الذهب يقترب من منطقة دعم مثيرة للاهتمام للغاية بين 1780 دولارًا و 1800 دولار، لكن البيانات الاقتصادية قد تحدد مدى قوة منطقة الدعم.

وكان مؤشر الدولار الأمريكي متجهًا نحو ارتفاع شهري، مما يجعل الذهب المسعّر بالدولار الأمريكي أقل جاذبية لأصحاب العملات الأخرى.