تراجع أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم.. وعيار 21 يخسر 7 جنيهات

واصلت أسعار الذهب في مصر تراجعها بمحلات الصاغة، وزاد جرام المعدن الأصفر خسائره، محققاً تراجع قدره 7.5 جنيه منذ ساعات الصباح.

الذهب يواصل التراجع

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأكثر نقاءً في منتصف التعاملات 1908.5 جنيه من 1915 جنيها صباحاً، مقترباً أكثر صوب مستوى 1900 جنيه القياسي، مواصلاً بذلك خسائر دامت أكثر من شهرين.

فيما بلغ سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعاً نحو 1670 جنيها من 1676 جنيها صباحاً، وسجل الذهب عيار 18 سعر 1431 جنيها من 1436 صباحاً، وبيع الجنيه الذهب (8 جرام عيار 21) بسعر 13360 جنيها، والأوقية بـ1815 دولار أمريكي.

أسباب تراجع الذهب

جاء تراجع المعدن الأصفر على الصعيدين العالمي والمحلي لأسباب تتعلق بمواصلة التشديد النقدي من جانب البنوك المركزية وخاصة «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقدان المعدن الأصفر لبريقه أمام الدولار الأمريكي.

كان عضو شعبة الذهب والمجوهرات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو المغربي، اعتبر أن أنسب وقت للشراء هو الوقت الحالي، حيث يشهد الذهب انخفاضاً كبيراً، وبالتالي فإن أي زيادة تصبح في رصيد الحائزين.