تقرير: الذهب المستعمل من أهم طرق الاستثمار بسبب خصم المصنعية والدمغة

قالت مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير وأسعار الذهب، إن الاستثمار في الذهب المستعمل يعد أفضل من استثمار المشغولات الجديدة لأن مصنعيته أقل من الذهب الجديد بنسبة كبيرة.

وأضافت المؤسسة في تقرير لها، أن تجارة الذهب المستعمل تتم من خلال الاتفاق بين التاجر والمشتري، لذلك لا تحدث خسارة لجزء كبير من المصنعية، فإذا كانت مصنعية الذهب الجديد 150 جنيها على الجرام، من الممكن أن تصل مصنعية الذهب المستعمل لـ30 جنيها على الجرام.

وأشارت إلى أن الذهب المستعمل لا يكون عليه ضريبة دمغة لأنه يتم دفعها أثناء الشراء للمرة الأولى وهو جديد.

أموال لا تخصم من سعر الذهب عند شرائه مستعمل

ولفتت إلى أن هناك العديد من الأموال التي يتم خصمها عند بيع الذهب المستعمل مقارنة بالشراء تتلخص في خصم قيمة الضريبة والدمغة والمصنعية والقيمة المضافة، التي يتم دفع ثمنها عند الشراء التي يقوم الصائغ بدفعها عند استلام المشغولات من قبل الشركات والمصانع المصنعة.

المستعمل يُحتسب كذهب صافي غير محمل بأي مصاريف أخرى

ولفتت إلى أنه عند بيع الذهب المستعمل من المواطنين لمحلات الصاغة يتم احتسابه كذهب صافي غير محمل بأي مصاريف أخرى، ولا يخصم منه أي جرام، حيث إن حجم المشغول لا يتم خصم أي جرام منه من الصائغ ويتم حسابه على حسب الجرامات التي تظهر على الميزان.