شعبة الإسكندرية: طرح 3 أحجام من الفراخ البرازيلي.. والكيلو يبدأ من 65 جنيها

أكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنه طرح 3 أحجام من الفراخ البرازيلي في أسواق الإسكندرية لتتناسب مع متطلبات الجمهور.

أحجام وأسعار الفراخ البرازيلي

وأضاف رئيس شعبة المواد الغذائية والبقالة والعطارة بغرفة إسكندرية التجارية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن أحجام الفراخ البرازيلي وأسعارها تمثلت في التالي:

- وزن كيلو الفراخ البرازيلي 65 جنيها.

- الفرخة البرازيلي وزن 1200 جرام بـ78 جنيها.

- الفرخة البرازيلي وزن 1300 جرام بـ90 جنيها.

أماكن بيع الفراخ البرازيلي

وأوضح أنه يوجد أصناف كثيرة من الفراخ المجمدة المستوردة تختلف أسعارها من مكان لآخر في الهايبر ماركت والأسواق بالإسكندرية، إلا أن الفراخ البرازيلي تعد الأكثر مبيعا وهي التي يتم طرحها في معارض «أهلا رمضان» والمجمعات الاستهلاكية وسعرها موحد بها وتعد الأكثر رواجاً والأفضل سعر للمواطنين.

وأشار إلى أن الإسكندرية بها 13 منفذا لبيع السلع بأسعار مخفضة منها 12 معرضا من معارض «أهلا رمضان»، بالإضافة إلى مهرجان التسوق في محطة الرمل وسط المدينة.