تعرف على أحدث الوظائف الحكومية.. شروط وإجراءات التقديم

أخطرت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بخلو وظيفة مدير عام التعليم الفني، وحاجتها إلى شغل هذه الوظيفة لمن تتوافر فيهم الشروط، ولذلك أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن الوظيفة بكل تفاصيلها، وفقا لنصوص مواد قانون الخدمة المدنية.

«الوطن» حصلت على تفاصيل إعلان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن هذه الوظيفة بكل التفاصيل، وإجراءات وشروط وطرق ومواعيد التقديم لها، والتي نسردها في التقرير التالي:

الوظيفة المطلوب شغلها

- مدير عام التعليم الفني

بيانات الوظيفة

الجهة طالبة الإعلان:مديرية التربية والتعليم بالدقهلية

المجموعة الوظيفية:الوظائف التخصصية

المجموعة النوعية:للوظائف القيادية

الجهه التابع لها:محافظة الدقهلية

وصف الوظيفة

تقع هذه الوظيفة بمديرية التربية والتعليم من المستويين الأول المتميز والأول بالمحافظات ويختص شاغل هذه الوظيفة بمعاونة مدير المديرية في الإشراف على جميع الأعمال والخدمات التعليمية والتربوية التي تدخل في اختصاصه وفيما يسند إليه من واجبات ومسؤوليات خصوصا في النواحى الفنية والتنفيذية داخل نطاق المديرية.

المهارات المطلوبة في الراغبين للتقدم للوظيفة

المهارات الأساسية:

اجتياز الدورات التدريبية اللازمة لشغل الوظيفة

المهارات الفنية:القدرة على القيادة والتوجيه - والاشراف العام على العاملين التابعين والأجهزة التابعة له ويعمل شاغل الوظيفة تحت التوجيه العام لمدير مديرية التربية والتعليم.

سنوات الخبرة:قضاء مدة بينية قدرها سنة من المستوى الوظيفي الأول (ا) او قضاء مدة كلية قدرها سبعة عشر عام على الأقل تتفق مع طبيعة الوظيفة.

شروط المتقدمين

شروط المؤهل:مؤهل تربوي عال أو مؤهل عال مناسب

المستندات المطلوبة:

بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم من الجهة التابع لها

- بها التأهيل العلمى -المؤهلات الإضافية – الخبرة النوعية والزمنية – الوظائف الاشرافية التي مارسها – تقارير الكفاية – الدورات التدريبة ومدتها ونوعها ومكانها – العلاوات التشجيعية – خطابات الشكر والتقدير – الجزاءات ان وجدت – شهادة قانونية معتمدة ومختومة وأي بيانات أخرى

بيان بأبرز إنجازاته واسهامات المتقدم لها مدعما بالمستندات المؤيدة لذلك.

مقترح وافى لتطوير الوحدة او أحد انشطاتها الرئيسية لتحسين أدائها وتطوير الأنظمة التي تحكم العمل وتبسيط اجرائته ويراعى في المقترح التطويري ان يتضمن أهدافا محددة زمنية وقابلة للقياس والتطبيق ومشتمله على وسائل التحقيق في حدود الإمكانيات البشرية والمادية المتاحةتقدم الطلبات باليد خلال شهر من تاريخ نشر الإعلان على بوابة الوظائف الحكومية.

بيانات الإعلان

حالة الوظيفة:وظيفة خالية

بداية الإعلان:2023/02/20

نهاية الإعلان:2023/03/22

طريقة التقديم: على من يرغب شغل هذه الوظيفة استيفاء النموذج المعد لذلك بإدارة شئون العاملين بالمديرية وتقدم الطلبات باسم الدكتور الوزير محافظ الدقهلية وتسليمه باليد للأمانة الفنية للجنة وظائف الإدارة العليا ومقرها ديوان عام محافظة الدقهلية بالإدارة العامة للشئون المالية والإدارية ومرفقا به عدد (6) صورة شخصية حديثة مقاس 4*6 وعدد (7) ملفات (أصل + 6 صور)