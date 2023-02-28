أحمد عاطف يكتب: «الكردوسي».. «الشريك المخالف»

عن عُمر يناهز مئات المقالات الصحفية وكتابين ورواية وقصائد شعرية متناثرة، رحل، قبل عام، الكاتب الصحفى الكبير محمود الكردوسى، أحد أحرف أسطوات الكتابة بين أبناء جيله.

«الوطن» تحتفى بالكاتب الكبير فى ذكرى رحيله الأولى ضمن سلسلة «فرسان الكلمة»

ابن قرية «المدمر» بسوهاج، الذى عاش حياة بالطول والعرض فى دروب العاصمة وبعض الدول العربية متنقلاً بين عشرات الصحف وقاعات ومهرجانات السينما.. وطوال هذا المشوار الطويل ظل محافظاً على «الجنوبى» الذى يسكن بداخله، حاملاً همّ الكتابة يلاحقها «حرفاً فكلمة فسطراً فجسداً فاتناً».

ومثلما روى الكاتب الكبير فى مقالاته وكتبه أنه اقترب من كبار تأثر بهم وأثَّروا فيه، فقد كان بيننا فى «الوطن» قيمة كبرى نعتز بها ونقلق منها فى آن واحد.. نعتز بقلمه «المبرى» ومقالاته التى تمثل دروساً بالمجان فى فن الكتابة ونحت المصطلحات وصياغة العناوين التى كانت تضفى على عملنا الصحفى قيمة كبرى وتضعها كما يُقال فى «حتة تانية».. ونقلق لأننا مهما أجدنا فى عملنا الصحفى وكتاباتنا، فنحن متأكدون من أنه ستكون له ملاحظة هنا أو هناك.

ومن بين كل التجارب الصحفية التى مر بها الكاتب الكبير فى حياته إلا أن اعتزازه بتجربة «الوطن» التى شارك فى تأسيسها وكان أحد قياداتها حتى آخر يوم فى عمره، يبقى لها مكانة خاصة فى حياة الراحل، وهو ما عبر عنه بقوله: لـ«الوطن» فضل كبير فى بلورة ونضج موقفى السياسى، هذا الموقف الذى اتكأ على حقيقة لا تقبل نقاشاً أو مراوغة، هى أننا نحن الاثنين -أنا والجريدة- صوت «30 يونيو» الواضح، والجسور.

«الوطن» تُحيى اليوم الذكرى الأولى لرحيل الكاتب الكبير من خلال سطور كتبها بمحبة خالصة عدد من تلاميذه وأصدقائه وأسرته الصغيرة.. علَّنا فى ذلك نكون قد وفَّينا جزءاً يسيراً جداً من حقه علينا فى أن يبقى ذكره ممتداً وأثره واضحاً وناصعاً.

مسيرة صحفية كبرى

التحق بالعمل فى مؤسسة دار الهلال فى أكتوبر عام 1981

عمل بقسم الفن فى مجلة «المصور» تحت رئاسة الكاتب عبدالنور خليل

انتقل للعمل بمجلة «الكواكب» برئاسة تحرير الكاتب حسن إمام عمر

عمل فى مجلة «صباح الخير» برئاسة تحرير الكاتب لويس جريس

كتب لعدة صحف خليجية من خلال مكاتبها الصحفية فى القاهرة

عمل فى مجلة «الرياضية» السعودية فى المملكة عام 1987

عاد للعمل فى مصر بمجلة «الأنباء» محرراً للديسك عام 1988

انضم إلى فريق جريدة «صوت الكويت» فى القاهرة عام 1991

التحق بمجلة «نصف الدنيا» الصادرة عن مؤسسة الأهرام تحت رئاسة سناء البيسى وشكلت هذه التجربة نقطة تحول فى حياته المهنية

عمل بمجلة «لغة العصر» الشهرية الصادرة عن مؤسسة الأهرام 8 شهور

شارك فى تأسيس صحيفة «الدستور» الأسبوعية المستقلة

أسس مع الفنان محمود حميدة مجلة «الفن السابع» السينمائية المتخصصة عام 1997 حتى 2001

انتقل للعمل بقسم السينما فى «الأهرام» اليومى عام 2001

عمل لمدة عام ونصف فى جريدة «صوت الأمة» برئاسة تحرير عادل حمودة

شارك فى تأسيس جريدة «المصرى اليوم» وتولى رئاسة قسم الفن بها وكتب فيها عدة مقالات مهمة

شارك فى تأسيس جريدة «الوطن» عام 2013 وتولى فيها عدة مناصب منها رئيس التحرير التنفيذى ثم رئيس مجلس الإدارة

عُين عضواً فى مجلس الشيوخ فى أكتوبر عام 2020

توفى فى 25 فبراير عام 2022 بعد مسيرة صحفية ووطنية كبرى

«الحكاية والقلم»

شهوة الكتابة.. وكتابة المكتوب

قال اكتب - قلت ما أنا بكاتب قال: أنت موهوب

أنت خفاش عجوز بائس يتخبّط وحيداً فى عتمة الكتابة. قلت: الكتابة شقاء. قال: الكتابة كنز لا يفنى. قلت الكتابة إذا لم تجرح وتؤلم.. عبث يؤذى. قال: الكتابة أم الانتحار قلت الكتابة انتحار. لاحقتها حرفاً فكلمة فسطراً فجسداً فاتناً، مكتملاً، فجوّعتنى وعرّتنى، وشرّدتنى وأحوجتنى وأغشت بصرى، وهدّت حيلى، وأعيت حيلتى وكنت أظن أننى صاحب رسالة، قال: الكتابة أنثى عاقلة، مستعصية كيادة. خنها لتستفزها. قلت: أخونها مع من؟ قال: مع كتابة أخرى.

لا أتذكر أننى شعرت بالرضا أو الفرح أو الزهو بما كتبت أو أن ما كتبته ونشر «مكتمل ونهائى»، إلا فيما ندر. والمقال المميز عندى، أى الذى يستحق أن أحتفظ به، هو الذى أعود إليه بعد نشره بفترة طويلة فلا أجد فى نفسى حاجة للتدخل فيه حذفاً أو إضافة. فأنا لا أشبع من كتابة المكتوب. ولو عدت إلى مقال عشر مرات سأكتبه عشر كتابات كل كتابة تختلف عن سابقتها.

كتاب «الحكاية والقلم» للكاتب الراحل 2021

«وطن 30 يونيو»

الحق أن لـ«الوطن» فضلاً كبيراً فى بلورة ونضج موقفى السياسى، هذا الموقف الذى اتكأ على حقيقة لا تقبل نقاشاً أو مراوغة، هى أننا نحن الاثنين -أنا والجريدة- صوت «30 يونيو» الواضح، والجسور.

«الوطن» - 29 أبريل 2017

4 حكايات عن «بلد الزغاليل»

خلّى بالك: أنا من قرية بائسة فى منتصف صعيد مصر، سمّاها رجل بائس: «المدمر». ولا تسألنى: «يعنى إيه مدمر؟»، لأننى سأسألك: «يعنى إيه بؤس؟»!. اسمع الحكاية من «الوجه» إلى «القفا»، واترك «المدمر» لربٍ يحميها، لأن أقصى عمق تحت «خط فقر» العاصمة أن يخلع البنى آدم بُرقع الحياء، ويقف بـ«فوطة زفرة» فى إشارة مرور.. و«كل سنة وانت طيب يا باشا»!. وأعلى سقف لـ«تنمية المدمر» أن يخبز الناس عيشهم على صهد «بلاط» فرن، ويطبخوا سير أنبيائهم وأبطال مواويلهم على «كوانين» صغيرة، ويموت العدل بينهم ليعيشوا كراماً تحت رايته.

«الوطن» - 10 مايو 2017

«ذائقة الموت»

هذا طائر الموت.. فاصعد. خر الطائر عند قدمى الأعرابى فى خشوع، تقدم وهو لا يكاد يدرك شيئاً مما يجرى.

أحس أن قوة جبارة تسحبه من شره روحه. كانت روحه المسكينة، الضئيلة، تسبقه، ووعاؤها يلاحقها كجنين يسبح فى بحر من نور. صعد الأعرابى على ظهر الطائر، فبسط جناحيه الهائلين ومر على غابة الحلفاء فانحسرت عن قوسين من الأرض الخصبة.. انبسطت «الربوة» بينهما كراحة اليد.

وفى القلب من الربوة ارتفع مقام ذو قبة حجرية، وشواهد من رخام أملس يتلألأ كلحم العذراوات، وحزام من ساتان أخضر كُتب عليه: «من دخل فى حضرتى بورك باليقين.. ثم مات على شكوكه».

من رواية «ذائقة الموت» للكاتب الراحل 2021

«مرة واحد صعيدى»

ليست هذه نكتة.. زمان كانت القرى فى صعيد مصر تضيق فى وضح

النهار وتتسع فى عتمة المساء.

الآن قبل أن تصحو عفاريت الرزق وعسكر السوارى والكلاب الضالة - تعبث كل صباح فى أشيائها القديمة: الأرض التى طالما غنجت فاسك بتجرحنى.

الفراغ القاتل وضرب الحريم وخناقة الولد والمدد يا رفاعى مدد نقاوة القطن وطيارة الرش والنملة التى تحتها كتر مقالات هيكل وطبلة الطابور، وعاش الرئيس جمال عبدالناصر ثلاثاً. غداً.. ربما يتفجر النفط من تحت قمائن الطوب؛ فتجلس الجاموسة فى صالون السراية.

أى سراب هذا؟!

كيف ولماذا تبدلت الأحوال فى صعيد مصر؟ سيرة روحية للناس والمكان عبر التاريخ، يكتبها الكاتب الكبير محمود الكردوسى. حقائق كالأساطير، وأساطير حقيقية تجعل الصعيد يتحرك أمام عينيك تضحك لكنك لا تستطيع أن تمنع نفسك من الأسى على ما جرى وكان..

من كتاب «مرة واحد صعيدى» - 2010

مؤلفاته

المصدر: كتاب «الحكاية والقلم» للكاتب الراحل

صدر له كتاب «مرة واحد صعيدى» عام 2010

صدر له كتاب «الحكاية والقلم - سيرة مهنية: 40 سنة صحافة» عام 2021

صدرت له رواية «ذائقة الموت» عام 2021

كتب مئات المقالات الصحفية (الفنية والسياسية) فى صحف ومجلات مصرية وعربية

نشر عدداً من قصائده الشعرية فى صحف ومجلات منها «الحياة» اللندنية و«الناقد» اللبنانية و«القدس العربى» وغيرها