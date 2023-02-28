اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. مباحثات «مصرية - مجرية» لتعزيز العلاقات الاقتصادية

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

مباحثات «مصرية - مجرية» لتعزيز العلاقات الاقتصادية

«السيسي وأوربان» اتفقا على مواصلة التعاون في مجالي الهجرة غير المشروعة ومكافحة الإرهاب.. ورئيس الوزراء المجري: استقرار مصر مرتبط بأمن أوروبا

«القاهرة وبودابست» شراكة استراتيجية

تنفيذ عقد توريد 1350 عربة قطار سكك حديدية من المجر ومساعٍ جادة لتوطين صناعتها في مصر.. وتكوين الروابط لتبادل الخبرات بين شركات الدولتين في الزراعة ومواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين

ضمن سلسلة «فرسان الكلمة»

«الوطن» تحتفي بالكاتب الكبير في ذكرى رحيله الأولى

في محبة «محمود الكردوسي»

أصدر روايته الوحيدة «ذائقة الموت» قبل رحيله بشهور وتناول قضايا الصعيد في كتابه «مرة واحد صعيدي»

د. خالد منتصر يكتب: في ذكراه.. اقرأوا روايته

شباب «الوطن» يكتبون عن معلمهم الراحل:

هبة حسنين: حياة وموت.. وبينهما «18 سنة كردوسي»

أحمد عاطف: «الكردوسي» الشريك المخالف

إمام أحمد: على فراش الموت قال لي «الكردوسي»

جيهان فوزي: في حضرة الغياب ما زلت بيننا.. وابنتا الكاتب الكبير «يارا»: أبي.. روحك حولي وبداخلي.. و«بيسان»: كيف أصبحت أنت «الحكاية» دون قلم؟!.. وإلهام زيدان: لديّ حكايات لم أقلها بعد يا «كردوسي»

«مدبولي»: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي

رئيس الوزراء في قطر: مصر سوق كبيرة واحتياجات مواطنيها كثيرة.. ولن نتخذ أي إجراءات ضد خروج المستثمرين

مستثمرون قطريون: لدينا الرغبة في ضخ المزيد من الاستثمارات للمساهمة في بناء مصر الجديدة بما يخدم ويحقق الرفاهية للشعب المصري

«القاهرة والدوحة».. تعاون شامل

«التحالف الوطني» يقدم 200 منحة لطلاب الجامعات التكنولوجية

10 آلاف جنيه سنوياً للنابغين من «الأكثر احتياجاً» ودعم إضافي لاستكمال الدراسة

أزمات لاعبي القطبين مستمرة

«أفشة» يدخل دائرة الاستبعاد في الأهلي.. وتعليمات مكثفة لـ«قندوسي» تمهيداً للمشاركة في مركز صانع الألعاب

مواجهة «فيريرا» ولاعبي الزمالك شهدت تبادل نقاط الضعف بين الطرفين.. وشكاوى من طريقة تعامل البرتغالي

حالة توهج للأنجولي «مابولولو» داخل الاتحاد السكندري بعد تصدر قائمة هدافي الدوري.. والوصف «مهاجم بدرجة فلافيو»

الصفحة الثانية

«القاهرة والدوحة».. تعاون شامل

«مدبولي»: حوافز لتشجيع القطاع الخاص على قيادة النمو الاقتصادي

أطلقنا مجموعة من التيسيرات في مجال الضرائب والحصول على الموافقات والرّخص ونستهدف حوافز جديدة

الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين استطاعت حل أكثر من 80% من المشكلات العالقة منذ سنوات

مصر حريصة على إتاحة الحرية الكاملة لدخول وخروج المستثمرين في أي وقت

يتم تسعير الأراضي الصناعية على مستوى الجمهورية تحقيقاً للشفافية

توقيع 3 مذكرات تفاهم مع شركات قطرية في «الصحة»

«عبدالغفار»: تتماشى مع رؤية الدولة المصرية الداعمة للشراكة مع القطاع الخاص في مختلف القطاعات

رجال الأعمال القطريون: نرغب في ضخ استثمارات لبناء مصر الجديدة

أبرز وقائع العلاقات الاقتصادية

الصفحة الثالثة

مصر والمجر.. شراكة استراتيجية

«السيسي وأوربان» بحثا تعزيز التعاون الاقتصادي والتعليمي والثقافي

الرئيس: علاقاتنا متميزة لتوافر التفاهم المشترك والاحترام المتبادل لمواقف وقيم الدولتين والتوافق السياسي بين بلدينا إزاء الكثير من القضايا الدولية

السيسي: مستمرون في تكوين الروابط لتبادل الخبرات بين الشركات المصرية والمجرية في الزراعة ومواجهة أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين

رئيس وزراء المجر: استقرار مصر مرتبط بأمن أوروبا.. وسنشكل شركات لتوطين الصناعة.. ولولا «القاهرة» لكانت أوروبا غارقة بمشاكلها بسبب قضية الهجرة

منتدى لرجال الأعمال وتعاون صناعي

قوة وعمق العلاقات بين البلدين

تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية

توقيع عدد من اتفاقيات التفاهم المشترك

تقارب تجاه الأزمات الدولية والإقليمية

منح دراسية جامعية مجرية لمصر

تعاون ضد تكتلات الشرق والغرب

الدورة الرابعة لـ«اللجنة المشتركة» بحثت التوسع في التعاون الثناي بمجالات الطاقة النووية والزراعة

منتدى أعمال لتعزيز التعاون بين شركات القطاع الخاص وزيادة المنح الدراسية للطلاب المصريين من الجانب المجري

اقتصاديون: الزيارة تفتح المجال لزيادة التبادل التجاري والصادرات

«السيد»: خير دليل على انتهاج مصر سياسة تعظيم العلاقات والاستفادة من الاتفاقيات

الصفحة الرابعة

«الوطن» تحتفي بالكاتب الكبير في ذكرى رحيله الأولى ضمن سلسلة «فرسان الكلمة»

في محبة «محمود الكردوسي»

مسيرة صحفية كبرى

«وطن 30 يونيو»

4 حكايات عن «بلد الزغاليل»

«ذائقة الموت»

مؤلفاته

«الحكاية والقلم»

«مرة واحد صعيدي»

هبة حسنين تكتب: حياة وموت.. وبينهما «18 سنة كردوسي»

أحمد عاطف يكتب: الشريك.. المخالف

الصفحة الخامسة

إمام أحمد يكتب: على فراش الموت.. قال لي «الكردوسي»

إلهام زيدان تكتب: لديّ حكايات لم أقلها بعد يا «كردوسي»!

جيهان فوزي تكتب: في حضرة الغياب.. ما زلت بيننا

بيسان محمود الكردوسي تكتب: كيف أصبحت أنت «الحكاية» دون قلم؟!

يارا محمود الكردوسي تكتب: «أبي».. روحك حولي وبداخلي

د. خالد منتصر يكتب: في ذكراه.. اقرأوا روايته

السينما على طريقة محمد خان

ورحل صـانع البهجة

«نور».. حدوتة مصرية

الصفحة السادسة

الحكومة تبحث إعداد مشروع متكامل لصياغة سيناريوهات التعامل مع الوضع الاقتصادي العالمي واتجاهات الاستثمار

اتفاق على زيادة الحوافز الاستثمارية والاعتماد على نظام المناطق الحرة وإنشاء مجلس أعلى للسياسات بمشاركة القطاع الخاص

مقترحات بوضع خطة بمدى زمني وتكليفات محددة في القطاعات الإنتاجية والعمل على رفع ترتيب مصر في المؤشرات الدولية

مطالبات بمراجعة قوانين الاستثمار والتوسع في إعفاء الكيانات الإنتاجية من تطبيق قانون الضريبة العقارية

تشجيع الاستثمار يتطلب توجيه حزمة حوافز ضريبية للصناعات القائمة على الخامات الموجودة محلياً

«التضامن»: إطلاق المرحلة الثانية من حملة «بالوعي مصر بتتغير للأفضل»

الوزارة: حزمة من برامج التمكين الاقتصادي والحماية الاجتماعية والرعاية الصحية

د. محمود خليل يكتب: الإيمان «درع واقٍ»

الصفحة السابعة

«القصير»: أكثر من 15% مساهمة القطاع الزراعي بالناتج المحلي

وزير الزراعة: تم اتخاذ العديد من الإجراءات والتدابير لمواجهة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي.. ومشروع مستقبل مصر باكورة مشروع الدلتا الجديدة

محطات معالجة مياه الصرف الزراعي جعلت مصر من أفضل الدول في ‏رفع كفاءة استخدام المياه

«الفلاحين» تطالب بتطبيق الزراعة التعاقدية بمحصول البصل

10 آلاف جنيه خسائر للفدان الواحد الموسم السابق.. ولا بد من إعادة ترتيب الخريطة الزراعية

خبير استزراع سمكي: كل فدان مكثف يكفي ري من 100 إلى 150 فداناً صحراوياً

عميد «زراعة عين شمس»: لا بد من إعادة هيكلة صناعة الدواجن

«جلال»: الدولة تسعى بكل قوتها لوجود حلول سريعة.. والاهتمام بقانون التعاونيات والزراعة التعاقدية

خبير زراعي: تطوير سيناء يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والتوسع في الاستثمار

لا بد من الرجوع للدورة الزراعية وحل مشكلة الأعلاف وتوافر المجمد أجبر التجار على تخفيض الأسعار

الصفحة الثامنة

مواجهة ثقيلة

«أفشة» في خطر

تعليمات مكثفة لـ«قندوسي» تمهيداً للمشاركة كصانع ألعاب محاولات لتجهيز المصابين.. وصدمة بسبب «عبد الفتاح»

أزمة مزدوجة

الترجي في مأزق قبل مواجهة الزمالك في دوري الأبطال

المشكلة عندكم

مواجهة بين لاعبي الزمالك و«فيريرا».. تبادل نقاط الضعف بين الطرفين.. والشكوى: «الجري وحده لا يكفي»

هدية التوأم

حالة توهج لـ«مابولولو» داخل الاتحاد.. والوصف: «مهاجم بدرجة فلافيو»