خبير اقتصادي لقناة الحياة: مصر تولي الاستثمار قدرا عاليا من الاهتمام

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن مصر تولي الاستثمار قدرا عاليا من الاهتمام، وتسعى إلى ضخ استثمارات بكل الطرق الممكنة، كما تمهد الطرق إلى جذب استثمارات بأرقام مهمة، ما يتماشى مع وثيقة ملكية الدولة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي يقدمه الغعلامي محمد مصطفى شردي على شاشة «الحياة»، أن الدول الخليجية مهتمة كثير بالاستثمار في مصر، قي كثير من قطاعات النشاط الاقتصادي سواء النشاط الاقتصادي أو الصناعي أو تكنولوجيا المعلومات، كما أن هناك تنوع واهتمام بالاسثمار في هذه القطاعات.

تحديات عالمية

وتابع: «في إطار التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي وتتأثر به مصر كغيرها من الدول، إلا أنه عندما يصدر تقرير مثل تقرير (ذا بانكر)، يثني فيه على وضع الاقتصاد المصري، يجعلنا ننظر إلى الأمر بشكل مغاير واهتمام، فقد حدث خلال الفترات الآخيرة طفرات اقتصادية عدة واستحواذات مختلفة من شركات كبرى، وهو ما جعل مصر من الأسواق المهمة في القارة الإفريقية في الاستحواذ أو الدمج».

البيروقراطية والتعامل معها

واستطرد: «التعامل مع دولاب العمل الحكومي أو البريوقراطية له مسارات متعددة، ونحن على وشك الانتقال إلى العاصمة الإدارية بنظم إدارية مختلفة تماما، وسيكون هناك اختلاف نوعي بالنسبة للمواطن العادي والمستثمر، وخلق آليات جديدة وتطور داخل دولاب العمل الحكومي في إطار إعادة التدريب ورفع الكفاءة، ومعترفين أن لدينا مشكلة مع البيروقراطية، ولكن الدولة تتعامل مع الأمر، وهو لن يتغير في غمضة عين وسيستغرق وقتا».