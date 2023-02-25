«الغرف التجارية»لـ قناة الحياة: قطاع إنتاج الدواجن يوظف 2.5 مليون عامل

قال علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، إن مسؤولية الدولة الأولى هي حماية المواطن، والحفاظ على القطاعات الإنتاجية، مشيرًا إلى أن قطاع إنتاج الدواجن يوظف 2.5 مليون عامل باستثمارات ضخمة.

وأضاف عز خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على قناة الحياة، من تقديم الإعلامية لبنى عسل: «ثبت بالتجربة أن هناك قطاعات كثيرة تكبدت خسائر طائلة بسبب عدم الدعم، وبالتالي، فإنه فيما يتعلق بقطاع الدواجن، توازن الدولة بين مصلحة المواطن في العثور على سلعة بسعر مقبول، واستمرار سلاسل الإمداد».

الحفاظ على صناعة الدواجن في مصر

وتابع أمين عام اتحاد الغرف التجارية: «هناك مغالاة في الأسعار إلى حد بسبب ظروف صعبة، منها سعر الدولار والأعلاف، ولم يفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، ولكن الدولة هي التي استوردت كمية للحفاظ على التوازن، وإذا فتحنا باب الاستيراد للقطاع الخاص نكون قد قضينا على صناعة الدواجن في مصر».

استيراد 100 ألف فرخة فقط

وأكد أن الدولة تستورد بآلياتها وتتولى مهام التوزيع من خلال منافذها المختلفة: «لدينا 1300 جمعية استهلاكية تابعة لوزارة التموين ومنافذ وزارتي الدفاع والداخلية ومنافذ أهلا رمضان وننتج حوالي 1.4 مليار فرخة، فلما نستورد 100 ألف فرخة يبقى كلام فارغ مش هيأثر على الصناعة المحلية، ولكن هيقلل الأسعار، والفراخ البرازيلي طول عمرنا بنشتريها والفراخ البرازيلي هي الأساسية قبل أن تتطور صناعة الدواجن في مصر».