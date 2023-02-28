رانيا السيد: مسلسل «الأصلي» نقلة كبيرة في حياتي الفنية

أعربت الفنانة رانيا السيد، عن سعادتها البالغة بالاشتراك في مسلسل «الأصلي»، الذي يحقق نجاحا جماهيريا كبيرا هذه الأيام، تزامنا مع عرضه على قناة dmc.

شخصية مليئة بالانفعالات والعاطفة

وأكدت رانيا السيد، في بيان، أن شخصيتها في مسلسل الأصلي، مختلفة ومليئة بالانفعالات والعاطفة، إذ أنها فتاة تسعى دائمًا للخير وتعمل على الاهتمام بكل من حولها دون أي مقابل؛ فهي تظهر مدى الحب لأشقائها بكل أنواعه وأشكاله حتى على حساب نفسها على حد وصفها، لافتة إلى أن «الشخصية مليئة بالتفاصيل العاطفية التي تظهر شكلاً تمثيليًا جميلاً».

وقالت رانيا السيد، إنها استمتعت بالدور من حيث السيناريو الجيد الذي كتبه المؤلف أمين جمال، وبتفاصيل الشخصية نفسها، مشيرة إلى أنها تحدثت مع المخرج أحمد حسن، للوصول للشكل النهائي الذي يظهر في حلقات العمل.

وأكدت أن الدور بالنسبة لها بمثابة نقلة كبيرة في حياتها الفنية، فالعمل 30 حلقة وهذا كم كبير لإظهار مدى موهبتها من عدمه والجمهور هو من يحكم على ذلك في النهاية على حد وصفها، لافتة إلى أن التعاون مع نجمة كبيرة بحجم ريهام عبد الغفور أمر يضيف لأي فنان وشرف كبير.

أبطال ومواعيد عرض مسلسل الأصلي

يعرض مسلسل الأصلي يوميًا من السبت إلى الأربعاء عبر قناة DMC الفضائية، وذلك في تمام الثامنة مساء، والإعادة الساعة 2 صباحًا، ثم تُعاد مرة أخرى في الثالثة عصرا.

كما تعرض الحلقة على قناة dmc drama في تمام الساعة 11 مساءً والإعادة الساعة 8 صباحًا، وتُعاد مرة ثانية 5 مساء، إضافة إلى عرضه بالتزامن على منصة watch it الرقمية حصريًا.

المسلسل يتكون من 30 حلقة، ويناقش عدة قضايا اجتماعية واقعية حول الإرث وصراع الأشقاء، وغيرها والمنافسة بين كبار تجار قطع غيار السيارات، ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين، منهم: منال سلامة، إيناس كامل، ولاء الشريف، إسلام جمال، إيهاب فهمي، أحمد كشك، فتوح أحمد، حمزة العيلى، تامر نبيل، والعمل فكرة الكاتب يسري الفخراني، المسؤول عن المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة، ومن تأليف أمين جمال، وإخراج أحمد حسن.